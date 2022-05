iPhone SE 2022 vs Google Pixel 6a: de belangrijkste verschillen

Google kondigde onlangs een nieuwe budgetsmartphone aan: de Pixel 6a. Wat zijn de grootste verschillen met de iPhone SE 2022, Apples budgettoestel? Wij vertellen het je!

De grootste verschillen tussen de iPhone SE 2022 en de Pixel 6a

De gloednieuwe Google Pixel 6a en de Apple iPhone SE 2022 zijn regelrechte concurrenten. De toestellen lijken in veel opzichten erg op elkaar. Zo draaien ze allebei op de snelste processoren van beide fabrikanten. De iPhone SE heeft Apples A15-chip en de Pixel 6a bezit de veelgeprezen Google Tensor. Toch zijn er ook een aantal flinke verschillen. Deze nemen we in dit artikel met je door.

1. Ontwerp en scherm

De iPhone SE 2022 ziet er heel anders uit dan de Pixel 6a. Apple heeft gekozen voor een behoorlijk ouderwets ontwerp. De SE ziet er namelijk exact hetzelfde uit als de iPhone 8 uit 2017. Hoewel je hierdoor geen flitsende smartphone in handen hebt, is hij wél erg degelijk. Het toestel heeft namelijk kras- en valbestendig glas aan de voor- en achterkant. De zijkanten van de iPhone SE zijn gemaakt van aluminium.

De Google Pixel 6a heeft ook aluminium zijkanten, maar de achterkant bestaat uit plastic. Hierdoor hoef je niet bang te zijn voor barsten na een val, maar voelt het toestel een stuk goedkoper aan dan de iPhone SE. De meeste mensen verstoppen hun smartphones echter in siliconen hoesjes, dus zo belangrijk is de achterkant nu ook weer niet.

Het scherm van de Pixel 6a is overigens een stukje groter dan de iPhone SE. De Pixel 6a heeft een 6,1 inch-scherm, terwijl de SE heeft een compact scherm van 4,7 inch heeft. Heel veel verschillen de toestellen niet qua grootte, mede omdat de iPhone nog dikke schermranden en een thuisknop heeft. De Pixel 6a heeft een moderner design met dunne bezels en een holepunch-selfiecamera.

Over de schermen gesproken: zowel de iPhone SE 2022 als de Pixel 6a hebben een 60Hz-scherm. Hierdoor ogen animaties minder vloeiend dan we van andere moderne toestellen gewend zijn. Dat vinden we toch wel erg jammer.

2. Software

Misschien wel het belangrijkste verschil tussen de Pixel 6a en de iPhone SE 2022 is de software. De iPhone draait op Apples iOS 15 en de Pixel 6a op Googles Android 13. Beide besturingssystemen hebben hun eigen voor- en nadelen. Het is vooral een kwestie van smaak en gewenning.

Android 12 introduceerde een compleet nieuw design (Material You) én handige privacyfuncties. Android 13 borduurt hierop voort en voert vooral kleine verbeteringen door. Zo krijg je nog meer opties om het uiterlijk van Android aan te passen en komen er standaard kleurenthema’s, waarmee je in één keer de look van de software aanpast.

iOS 15 staat bekend om zijn ‘gesloten’ ontwerp – er zijn weinig manieren om de software naar je eigen hand te zetten. Dat is in onze ogen echter geen ramp, want iOS 15 werkt zonder haperingen en bevat nauwelijks bugs. Heb je andere Apple-producten in huis, zoals een iPad of een Mac? Dan werkt iOS 15 al helemaal als een zonnetje.

3 Camera’s

Veel mensen vinden de camera’s het allerbelangrijkste onderdeel van een nieuwe smartphone. De iPhone SE 2022 maakt prachtige foto’s en video’s met zijn enkele lens. Deze foto’s zijn vergelijkbaar met de foto’s die de iPhone 13 maakt. Dat betekent dat het dynamisch bereik, het contrast en de kleuren dik in orde zijn. Omdat het toestel een enkele lens heeft, kun je helaas niet spelen met meerdere brandpuntsafstanden. Bij de Pixel 6a kan dit wél.

Het Google-toestel heeft namelijk zowel een reguliere camera als een ultragroothoeklens. Hiermee leg je een veel grotere hoek vast dan met de camera van de iPhone SE. De fotokwaliteit van beide smartphonecamera’s is naar onze verwachting ongeveer gelijk. We kunnen dit echter pas met zekerheid zeggen als we de Pixel 6a daadwerkelijk in handen hebben.

Meer over de iPhone SE 2022

De iPhone SE 2022 is inmiddels alweer een aantal maandjes verkrijgbaar. Het toestel werd goed ontvangen, maar kreeg ook behoorlijk wat kritiek vanwege zijn verouderde design en tegenvallende accuduur. Voor 529 euro heb je een prima toestel met 64GB opslag dat héél lang mee kan. De versie met 128GB kost iets meer, namelijk 579 euro. De iPhone SE 2022 is hiermee duurder dan de Pixel 6a, die 459 euro kost. Wel belangrijk: de Pixel 6a komt niet officieel naar Nederland, en is enkel via grijze import te bemachtigen.

Wil je weten wat wij zelf van de iPhone SE 2022 vonden? Check hieronder dan vooral even onze videoreview van het toestel.

Check ook onze prijsvergelijkers voor de iPhone SE 2022 met abonnement en een iPhone SE 2022 los toestel. Lekker makkelijk, want je hebt dan meteen alle aanbieders bij elkaar.

