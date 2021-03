De makers van Pokémon Go werken aan een nieuwe game. Het spel speelt zich af in het universum van Pikmin en probeert spelers meer te laten wandelen. De release van de Pikmin-game moet nog dit jaar plaatsvinden.

Pikmin-game release eind 2021

Dat kondigen Niantic en Nintendo aan in een persbericht. Het is nog onbekend hoe de game gaat heten, maar beide partijen maken wel bekend dat het zich afspeelt in het universum van Pikmin, dat gekenmerkt wordt door kleurrijke mysterieuze wezentjes. De release van de Pikmin-game moet nog dit jaar plaatsvinden.

Het spel wordt ontwikkeld door gamestudio Niantic en uitgegeven door Nintendo, bekend van games als Mario en Zelda en producent van meerdere gameconsoles. In het persbericht schrijft Nintendo dat de Pikmin-game spelers moet motiveren om meer te wandelen.

“We willen gamers met deze app aansporen om meer te wandelen door het leuker te maken”, aldus Nintendo. Game-ontwerper Shigeru Miyamoto: “Het is onze missie om mensen een nieuwe beleving te bieden ten opzichte van traditionele games. We hopen dat de Pikmin en deze app vaste partners in jouw leven worden.”

Wandelen met Pikmin

Details over de Pikmin-game maken Niantic en Nintendo niet bekend. Wel laten de bedrijven weten dat de app gebruikmaakt van augmented reality. Hierbij wordt er een digitale laag over de werkelijkheid heen gelegd, die je kunt waarnemen via bijvoorbeeld een smartphone.

Pokémon Go

Pokémon Go, ook een game uit de stal van Niantic, gebruikte eerder al AR. In dit spel kunnen spelers virtuele Pokémon ontdekken en vangen door met hun smartphone naar buiten te gaan. Ook kunnen Pokémon Go-spelers het tegen elkaar opnemen.

Nintendo en Niantic maken de komende maanden meer details bekend over de mysterieuze game. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Niantic. Pikmin is een langlopende gameserie van Nintendo. Het eerste deel verscheen twintig jaar geleden voor de GameCube-console.

Over augmented reality

Nintendo is niet het enige bedrijf dat werkt aan augmented reality-apps en -toepassingen. Ook Apple schijnt brood te zien in deze techniek. De iPhone-maker zou achter de schermen al jaren sleutelen aan een headset die met augmented reality overweg kan. Deze mysterieuze Apple Glass duikt regelmatig op in geruchten en in onderstaand artikel sommen we de meest geloofwaardige claims hierover op.

