Photoshoppen met je iPhone of iPad: deze 4 apps krijgen het voor elkaar

Photoshoppen met je iPhone helemaal niet zo moeilijk als je misschien denkt. Met deze 4 apps maak je razendsnel ware kunstwerkjes van je eigen foto’s!

Photoshoppen op iPhone: de beste apps

Voor het bewerken van foto’s heb je al lang geen laptop meer nodig. Met je iPhone of iPad kom je ook een heel eind en kan je zelfs behoorlijk goed photoshoppen. Van filmposters tot de mooiste Instagram-creaties; in combinatie met de juiste tools creëer je het allemaal. Wij zetten 4 handige apps om te ‘phone-toshoppen’ voor je op een rijtje.

1. Adobe Creative Cloud: compleet pakket

Adobe staat bekend om haar uitgebreide suite van creatieve programma’s. Al deze programma’s bij elkaar vormen de ‘Creative Cloud’. Het bedrijf uit Californië bracht onlangs een iOS-app uit onder dezelfde naam. De basisfuncties van Photoshop en Indesign zijn hier gratis toe te passen. Denk hierbij aan het uitsnijden van foto’s, kleurcorrectie en tekstbewerking. Je kunt echter nog veel meer met de app.

De Adobe Creative Cloud-app brengt al het werk dat jij in meerdere apps verricht samen. Denk hierbij aan apps als:

En de bekendste app om te photoshoppen (mits je een iPad gebruikt en een betaald Adobe-account hebt)? Dat is natuurlijk Photoshop. Al deze apps zijn gratis te downloaden. In de Creative Cloud-app vind je dan al je werkbestanden en lettertypes uit de verschillende apps terug. Ook heb je een overzicht van de beschikbare cloud-opslagruimte.

Een nadeel van een gratis Adobe-account is dat je slecht 2GB aan opslagruimte hebt om mee te werken. Deze ruimte raakt erg snel vol, zeker als je veel werkt met hogeresolutie-bestanden. 20GB extra geheugen kost 2 euro per maand en dat valt te overzien. Het is met een gratis Adobe-account echter niet mogelijk om de uitgebreide desktopversies van de Creative Cloud-suite te gebruiken. Voor het écht professionele werk moet je dus al gauw wat dieper in de buidel tasten.

2. Affinity Photo: veel opties voor doorzetters

Affinity foto is enkel downloadbaar voor de iPad, dus je kunt er niet mee photoshoppen op je iPhone. Dat is jammer, want de app is namelijk ontzettend uitgebreid en doet qua functionaliteit weinig onder aan de desktopversie van Adobe Photoshop. Maar als je dus een iPad hebt is dit een van de beste Photoshop-alternatieven.

Het grote voordeel van Affinity Photo is de relatief lage prijs. Waar een Adobe Creative Cloud-abonnement op jaarbasis minstens 600 euro kost, betaal je voor de iPad-versie Affinity Photo eenmalig 10 euro. Er is ook een versie voor de Mac. Deze kost eenmalig 50 euro en heeft nóg meer features.

Het uitgebreide functiepakket van Affinity Photo zorgt er wel voor dat de app niet makkelijk in gebruik is. Je moet behoorlijk actief en gemotiveerd aan de slag om het programma onder de knie te krijgen. Er zijn namelijk tientallen knopjes, die allemaal net even iets anders doen. Het is dan ook meer een app voor de pro’s en de serieuze hobbyisten. Voor een vlugge Instagram-edit is het wellicht beter om een andere app te gebruiken.

3. LightX: gratis versie is beperkt

LightX is een gratis app voor de iPhone en iPad. Je kunt met de app op een eenvoudige manier achtergronden verwijderen en kleur- en belichtingseffecten toevoegen. Ook kun je collages maken, stickers op foto’s plakken en met tekst werken. De gratis versie van LightX biedt een breed scala aan verschillende functies.

Voor de echte fans is er een betaalde versie van LightX. Deze kost op z’n goedkoopst ongeveer 22 euro per jaar. Hiermee ontgrendel je een aantal belangrijke functies als je jouw photoshop-skills wat serieuzer wil ontwikkelen.

We vinden het enigszins jammer dat je met de gratis versie van LightX geen bestanden in hoge resolutie kan opslaan. Voor veel doeleinden werkt de ‘lage’ resolutie prima, maar als je jouw foto op groot formaat wil afdrukken, dan houdt het op. Wil je echt professioneel photoshoppen met je iPhone? Dan is LightX alleen interessant als je ervoor betaalt.

4. Photoleap: eenvoudig in gebruik

Photoleap is een vereenvoudigde fotobewerkings-app. Deze app heeft dus geen maandenlange leercurve, maar je verliest hierdoor wel functionaliteit. Foto’s vrijmaken kan nog steeds en vanwege verschillende blend-modi maak je van meerdere foto’s met gemak een surrealistisch kunstwerk.

Helaas zijn niet alle functies gratis toegankelijk. Zo kun je enkel met drie lagen werken en moet je voor een aantal extra functies een betaald abonnement nemen. Veel apps kiezen tegenwoordig voor een abonnementsvorm in plaats van een eenmalige betaling. Dat is jammer, aangezien je niet altijd om een abonnement verlegen zit.

Photoshoppen met je iPhone is de tweede stap

Voordat je kunt photoshoppen met je iPhone moet je natuurlijk eerst een aantal goede foto’s maken. Gelukkig hebben de huidige iPhones geweldige camera’s aan boord. Met name de iPhone 13 Pro heeft een camerasysteem waar je u tegen zegt. Kun je wel wat meer tips voor fotografie gebruiken? Dan vind je hier allerlei handige trucs voor iPhone-fotografie.

Hieronder hebben we nog een paar artikelen op een rijtje gezet die van pas komen in hele specifieke situaties. Deze helpen je uit de brand als je bijvoorbeeld portretfoto’s gaat maken, vuurwerk fotografeert of een diner zo mooi mogelijk in beeld wil brengen. Nu staat niets je meer in de weg om te photoshoppen op je iPhone. Niet vergeten om je mooiste creaties met iPhoned te delen!