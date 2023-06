Nieuwe versie Photoshop: herken je alle AI-fouten in deze afbeelding?

Photoshop heeft een nieuwe bèta uitgebracht, waarin het bewerken van foto’s véél makkelijker wordt met behulp van AI. Toch werkt het nog niet helemaal perfect. Herken jij alle AI-fouten in deze afbeelding?

Nieuwe versie Photoshop

Photoshop heeft een nieuwe bèta gelanceerd, waarin een aantal hele toffe functies is toegevoegd. Het is straks namelijk mogelijk om foto’s te bewerken met behulp van AI. Nu is het vaak nog moeilijk om foto’s écht goed te bewerken in Photoshop, daarvoor heb je de nodige kennis en ervaring nodig. De nieuwe testversie van Photoshop brengt daar met AI nu verandering in.

Je hoeft dan namelijk niet meer zelf de foto zo goed mogelijk te bewerken, maar geeft het programma simpelweg een bepaalde opdracht. Je selecteert het gebied in een afbeelding dat aangepast moet worden en typt wat je wilt veranderen. Vervolgens voert Photoshop die opdracht zelf uit, zonder dat jij verder iets hoeft te doen. Hierdoor wordt het bewerken van afbeeldingen dus véél makkelijker.

Zoek de AI-verschillen

Het gaat nu nog om een testversie van Photoshop, waardoor de nieuwe functie nog niet helemaal vlekkeloos werkt. De delen die met AI zijn gephotoshopt hebben vaak een net iets lagere beeldkwaliteit en kloppen soms nog niet helemaal. Toch is er al heel veel mogelijk met de nieuwe functie. Daarom hebben we het zelf getest met onderstaande foto. Zie jij wat er is aangepast met behulp van AI in Photoshop?

Als je de foto even kort bekijkt, lijkt het alsof er niks bewerkt is. Toch zie je dat er een aantal kleine bewerkingen nog niet helemaal perfect is uitgevoerd, zeker als je goed inzoomt op de foto. Zo heeft AI vaak moeite met het creëren van handen en zijn sommige overgangen niet realistisch. Heb je alle bewerkingen gespot?

→ Bekijk dan hier de originele afbeelding.

Er is met de nieuwe AI-functie in Photoshop dus flink wat aangepast op de afbeelding. We zetten alle bewerkingen en aanpassingen voor je onder elkaar:

De gracht;

De lantaarnpaal;

De wandelende mensen;

De witte voordeur;

De kerktoren;

Het touw aan het pand;

De plas water op de stoep.

Veel meer mogelijk met Photoshop

De nieuwe versie van Photoshop maakt het mogelijk om foto’s straks veel beter te bewerken. Bovendien wordt het werken van foto’s veel toegankelijker, omdat het met AI een stuk makkelijker gaat. Daar schuilt straks natuurlijk ook het gevaar in, want je ziet dan het verschil bijna niet meer tussen bewerkte en onbewerkte foto’s.

Voor nu hoeven we ons daar in ieder geval nog geen zorgen over te maken – AI heeft met het bewerken van foto’s vooral moeite met de details. Zodra je goed kijkt naar een foto zal je het voorlopig dus nog wel zien als die is bewerkt met de nieuwe Photoshop-functie. De bèta is nu al te downloaden op de website van Photoshop. Je kunt de nieuwe AI-functie dan gratis proberen, mits je een account aanmaakt.

