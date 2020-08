Apple-marketingdirecteur Phil Schiller doet een stapje terug en draagt zijn verantwoordelijkheden over. Schiller gaat meer tijd aan zijn gezin besteden en is benoemd tot Apple Fellow, een eretitel voor Apple-medewerkers die een belangrijke bijdrage aan het bedrijf geleverd hebben.

Phil Schiller benoemd tot Apple Fellow

Dat maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Phil Schiller doet een stapje terug en draagt zijn werkzaamheden als eindverantwoordelijke voor de wereldwijde marketing van Apple over aan Greg Joswiak. Schiller blijft wel verantwoordelijk voor de leiding van de App Store en alle Apple-evenementen.

Phil Schiller

Daarbij is de ex-marketingbaas benoemd tot Apple Fellow, een eretitel voor Apple-medewerkers die hun stempel op het bedrijf hebben gedrukt. Andere Apple Fellows zijn bijvoorbeeld mede-oprichter Steve Wozniak en Guy Kawasaki, één van de eerste werknemers van het bedrijf.

De benoeming tot Fellow is vanuit Apple vooral een blijk van respect, want er hangen geen concrete werkzaamheden aan de benoeming vast. Apple Fellows kun je daarmee het best zien als ambassadeurs die de visie van Apple uitdragen.

Meer tijd voor gezin

Schiller, inmiddels 60, werkt sinds zijn 27ste voor de iPhone-maker. Hij noemt werken voor Apple “een droom die is uitgekomen”, maar wil nu iets meer tijd aan zijn gezin, vrienden en persoonlijke projecten besteden. Zijn tijd bij Apple is nog lang niet voorbij, verzekert Schiller. “Ik blijf hier werken zolang ze me willen hebben”, aldus de kersverse Apple Fellow.

Greg Joswiak

Greg Joswiak, de nieuwe eindverantwoordelijke qua marketing, was voorheen vicepresident voor de wereldwijde marketing van Apple-producten. Hij maakt nu dus een promotie naar algemeen marketingdirecteur. Joswiak werkt al meer dan 20 jaar bij Apple.

Volgende project dit najaar

Joswiak kan direct aan de bak, want het eerstvolgende Apple-product staat voor de deur. Dit najaar brengt Apple de iPhone 12 uit. De opvolger van de iPhone 11 is al veelvuldig gelekt en lijkt een nieuw design, grotendeels dezelfde camera en mogelijk 5G-ondersteuning te krijgen. In onderstaande video blikken we vooruit op onze verwachtingen voor de iPhone 12.