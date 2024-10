Philips Hue: dit kun je allemaal met het gewilde verlichtingssysteem

Philips Hue: een populair draadloos verlichtingssysteem dat veel meer in petto heeft dan je denkt. Dit moet je weten.

Philips Hue: dit kun je ermee

Dit is wat de meeste mensen wel weten van Philips Hue: je kunt verlichting dimmen en de kleur ervan veranderen via een app op je iPhone. Maar je kunt veel meer met dit draadloze verlichtingssysteem. We zetten de functies voor je op een rij!

Bedien je lampen waar je ook bent

Heb je de app geïnstalleerd en een internetverbinding, dan kun je je Philips Hue-lampen bedienen ongeacht waar je je bevindt op de wereld.

Automatische bediening

Je kunt de lampen ook automatisch in- en uitschakelen. Ook is het mogelijk om ze te gebruiken om natuurlijker wakker te worden (als met een wake-up light) en gemakkelijker in slaap te vallen.

Gebruik draadloze accessoires

Er zijn veel draadloze accessoires verkrijgbaar die je aan je Philips Hue kunt toevoegen. Denk aan dimmer switches, bewegingssensoren, smart buttons en meer.

Verbind met je HomePod (mini)

Je kunt het Philips Hue-systeem koppelen met je HomePod (mini) om je lampen te bedienen met spraakopdrachten. Het systeem werkt ook samen met Apple Home.

Breid het systeem uit naar buiten

Philips Hue is niet alleen geschikt voor binnen, maar kun je ook buiten gebruiken. Daarvoor koop je onder meer buitenspots, muurlampen en lightstrips.

Zo werkt Philips Hue

Om Philips Hue te gebruiken heb je in elk geval een router met een vrije UTP-poort nodig, een stabiele wifi-verbinding, een Hue Bridge en uiteraard een aantal slimme Hue-lampen. De Hue Bridge sluit je aan op de router. De communicatie tussen de Bridge en de slimme lampen gaat via de zogeheten Zigbee-verbinding en niet via wifi. De wifi is alleen maar nodig om met je iPhone de lampen te bedienen. Het bereik van de Zigbee-verbinding is ongeveer tien meter, maar elke lamp deelt de Zigbee-verbinding verder. Hierdoor kun je dus langere afstanden overbruggen dan met wifi mogelijk is.

De Bridge is het hart van het Philips Hue-systeem en zorgt ervoor dat alle lampen reageren op jouw aanpassingen in de app. De lampen en accessoires zijn via de draadloze Zigbee-verbinding gekoppeld aan de bridge. De bridge is bedraad aangesloten op je thuisnetwerk en je iPhone via wifi. Wanneer je internetverbinding is verbroken, kun je de lampen in huis nog gewoon bedienen met de schakelaars. Alleen bedienen via de app is dan niet mogelijk.

De nieuwste Philips Hue-lampen zijn voorzien van Bluetooth. Daardoor heb je geen Bridge meer nodig om ze te kunnen bedienen, want de verbinding tussen de lamp en je iPhone is namelijk rechtstreeks. Heb je maar een paar Hue-lampen nodig en hoef je geen geavanceerde opties, dan is de Bluetooth-bediening ideaal. Wil je wel meer mogelijkheden, dan kun je beter een Bridge aanschaffen. Daar kun je de Bluetooth-lampen ook gewoon op aansluiten.

Hue Sync

Het is ook mogelijk om je Philips Hue-lampen te synchroniseren. Dat kan op een aantal manieren: met de sync box, de Hue-app, de Hue Sync-app voor pc of de Hue Sync-app voor tv. In het laatste geval creëer je een soort ambilight, alleen kies je zelf welke lampen in de kamer hiervoor worden gebruikt. Philips noemt dit Surroundverlichting. In onderstaand overzicht zie je welke sync box je nodig hebt.

Philips Hue: starterkits

Je kunt het Philips Hue-systeem praktisch eindeloos uitbreiden, maar je moet natuurlijk ergens beginnen. Om je op weg te helpen kun je kiezen voor een starterkit. Ook daarin heb je verschillende keuzes.

De meeste starterkits bestaan uit een aantal slimme lampen, een schakelaar of dimmer en een Bridge. Je keuze bestaat dan voornamelijk uit wat voor lampen je nodig hebt en of je een schakelaar of dimmer wilt. Vervolgens kun je het systeem naar wens verder uitbreiden, waarbij je ook kunt kiezen voor bundels met bijvoorbeeld een sync box, Play lightbars en een lightstrip.

Philips Hue: accessoires

Je kunt bij het Philips Hue-systeem kiezen voor allerlei soorten spots, vloerlampen, lightstrips, bewegingssensors, schakelaars, slimme stekkers en plafondlampen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook een Hue Secure Camera toevoegen, of een Hue Secure Camera met verstraler. Zo verlicht je je huis niet alleen op een slimme manier, maar beveilig je het tegelijkertijd.

Lightstrips zijn er in alle soorten maten, van 1 tot 10 meter, voor binnen en voor buiten, met gekleurd licht of wit en gekleurd licht gecombineerd, en speciaal voor bij je monitor. Verder kun je er voor kiezen om op maat railverlichting in je kamer aan te brengen. Dat is een modulair systeem, waardoor praktisch alle mogelijk is.

Philips Hue: conclusie

Het Philips Hue-systeem is enorm uitgebreid en daardoor de beste keuze als je je huis en tuin wilt voorzien van slimme verlichting. Doordat de lampen communiceren via de Zigbee-verbinding die de Bridge automatisch opzet, werken de lampen ook gewoon wanneer je internetverbinding het begeeft. Alleen bedienen via de app werkt dan niet meer.

Enige nadeel is dat het al snel een duur grapje wordt als je je hele huis wilt aanpakken. Dat wordt het ook met systemen van andere merken, al kun je daar wel iets mee besparen. Maar bij Philips Hue vind je wel echt alles wat je ook maar nodig hebt. Wil je het uitproberen, dan raden we je aan om een starterkit te kiezen dat bij jouw wensen past. Vervolgens kun je het systeem stapsgewijs verder uitbreiden.

