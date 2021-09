Philips Hue introduceert nieuwe lampen en samenwerking met Spotify

In de laatste vier maanden van 2021 komt er een flinke stapel nieuwe lampen van Philips Hue uit. Daarnaast werkt Philips samen met Spotify om lichten en muziek te synchroniseren.

Philips Hue 2021: nieuwe lampen en Spotify

Signify pakt de komende maanden uit met een reeks nieuwe Philips Hue-lampen. Deze slimme lampen bieden in combinatie met een Philips Hue Bridge allemaal ondersteuning voor de nieuwe standaard voor het slimme huis: Matter.

Allereerst worden er nieuwe plafondlampen aan het Philips Hue-aanbod toegevoegd. Het rechthoekige of vierkante Surimu-plafondpaneel moet handig zijn voor een laag plafond. De nieuwe Philips Hue Enrave-plafondlamp hangt hoog of laag en stuurt in een lage positie het licht niet alleen naar onderen, maar werpt ook indirect licht op het plafond.

Ook de badkamer wordt levendiger. De Philips Hue Xamento-inbouwspots brengen voor het eerst kleuren naar de badkamer. Daarnaast is de grotere Devere-plafondlamp er voor warm tot koel wit licht.

Surimu rechthoek

Surimu vierkant

Gradient en Filament

De Gradient-lijn wordt ook uitgebreid. Met deze langere lampen lopen kleuren in elkaar over. Zo komen er een nieuwe Gradient Engrave-tafellamp en -vloerlamp uit, net als een Gradient-lightstrip. Voor Hue Play, om licht met je televisie te synchroniseren, wordt een Gradient Light Tube toegevoegd. Deze kun je onder of boven een televisie plaatsen.

Daarnaast verschijnen de Filament-lampen, waarmee het lijkt alsof je de gloeidraad aan de binnenkant van de lamp ziet, beschikbaar met ondersteuning voor verschillende witkleuren. Andere kleuren zijn nog niet mogelijk. Tevens komt er een nieuwe Filament-vorm beschikbaar: de E14-kaarslamp.

Alle standaard Hue-lampen komen voortaan in drie sterktes beschikbaar: 800, 1100 en 1600 lumen. Meer lumen betekent ook een hoger prijskaartje.

Spotify en games

Philips Hue heeft daarna een samenwerking met Spotify aangekondigd. Het wordt mogelijk om je lampen te synchroniseren met je muziek. Dat kan in de Philips Hue-app mits je de Philips Hue Bridge gebruikt.

Vanaf vandaag is deze functie in early acces te activeren. Na oktober wordt deze functie een permanent onderdeel van de Philips Hue-app. Je hebt daar geen Premium-abonnement voor nodig.

In het najaar krijgt ook de Philips Hue Play HDMI sync box een update. Het wordt dan mogelijk om games met een verversingssnelheid van 120Hz te spelen, met een resolutie van 1080p en 1440p. Als je in 4K wil gamen, is een verversingssnelheid van 60Hz ook in te schakelen.

Gradient Signe tafel- en vloerlamp

Enrave Pendant

Prijzen en data

Vanaf nu zijn de Filament-lampen met White Ambiance te koop, net als de standaard lampen in 800, 1100 en 1600 lumen. Ook de nieuwe Filament-kaarslamp is vanaf vandaag verkrijgbaar. De badkamer kan vanaf vandaag ook worden uitgebreid met de Xamento-inbouwspots (3 voor 199,99 euro).

Vanaf 14 september zijn de Ambiance Gradient Lighstrip (59,99/149,99 euro) en Gradient Signe Tafel- en vloerlamp (199,99 en 299,99 euro) beschikbaar. Ook kun je dan het Surimu-plafondpaneel (269,99 euro) kopen.

Op 12 oktober wordt de Enrave-plafondlamp (tussen 99,99 en 259,99 euro) in de schappen gelegd. Net als de Enrave-hanglamp (239,99 euro) en Devere-plafondlamp (169,99/229,99 euro).

Vanaf 26 oktober kun je de Gradient Light Tube (179,99/199,99 euro) kopen.

