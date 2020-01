Spotify heeft een nieuwe functie gekregen: je kunt een playlist maken voor je favoriete viervoeter. Het wordt ook gebaseerd op de muzieksmaak van het baasje. Zo voelt je huisdier zich minder alleen als je van huis bent. We laten zien hoe het werkt.



Spotify Pet Playlist aanmaken

De playlist maak je niet in de Spotify-app, maar in de browser. Dat gaat heel gemakkelijk. Via deze link ga je naar de pagina om de voorkeuren van je eigen huisdier op te slaan. Je volgt de stappen op de pagina om een playlist te maken, en vervolgens sla je ‘m op in je Spotify-app.

Je begint met het kiezen van het soort huisdier dat je hebt. Hierbij kies je voor een kat of hond, maar ook een hamster, vogel of leguaan is mogelijk. Je kunt maar één huisdier per playlist kiezen, maar natuurlijk altijd opnieuw beginnen en een persoonlijke afspeellijst voor al je huisdieren maken.

Gepersonaliseerde nummers

Spotify personaliseert de playlist door te vragen je of je huisdier energiek of relaxed, verlegen of vriendelijk, onverschillig of juist nieuwsgierig is. Op basis daarvan kiest de streamingdienst nummers uit. Als laatste kan je de naam toevoegen van je huisdier en een leuke foto toevoegen.

De nummers worden gekozen op basis van jouw antwoorden, maar Spotify synchroniseert het ook nog eens met jouw eigen smaak. Zo krijg je een playlist met nummers die jij en je pluizige huisgenoot allebei mooi vinden. En het doet je huisdier misschien ook denken aan zijn of haar baasje. De nummers zijn een mengelmoes van opgeslagen nummers en nieuwe, soortgelijke nummers.

Via de browser sla je de afspeellijst op in je Spotify-account, zodat je er altijd makkelijk naartoe terugkan. Iedere keer dat je een playlist maakt, komen er nieuwe nummers in. Je kan dus eindeloos doorgaan om steeds weer een nieuwe lijst te krijgen.

Andere functies van Spotify

Het is niet de eerste keer dat Spotify via een tool een gepersonaliseerde lijst fabriceert. Ook in Spotify Wrapped krijg je naast een overzicht van je statistieken jaarlijks een lijst met je favoriete nummers van dat jaar. Daarnaast maakt Spotify wekelijks de ‘Discover Weekly’-afspeellijst met nummers van jouw favoriete genre.

Naast het maken van playlists heeft Spotify nog veel meer handige functies. Zo kun je bijvoorbeeld een slaaptimer instellen en kan je Spotify-muziek toevoegen aan Snapchat. In onze video hieronder geven we je nog 7 handige Spotify-tips.

