Persoonlijke hotspot op de iPhone krijgt een belangrijke verbetering

iOS 26.4 komt er binnenkort aan en bevat een heel scala aan nieuwe functies, waaronder een belangrijke verbetering voor Persoonlijke hotspot.

Persoonlijke hotspot wordt verbeterd

Er zijn veel mensen die regelmatig met bijvoorbeeld een iPad verbinding maken met internet via de Persoonlijke hotspot van hun iPhone. Het enige waar je dan natuurlijk wel rekening mee moet houden, is de hoeveelheid data die je daarmee verbruikt. Dat is iets wat met de komst van iOS 26.4 gelukkig een stuk gemakkelijker wordt.

Voortaan zie je namelijk in een oogopslag hoeveel data je al hebt verbruikt. En wanneer je op het datagebruik tikt, verschijnt er ook nog een specificatie waarop je precies kunt zien welk apparaat hoeveel data heeft gebruikt.

Hier zie je het datagebruik

Je vindt het datagebruik eenvoudig terug in de instellingen. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Persoonlijke hotspot’; Tik op ‘Datagebruik’ voor meer informatie.

Denk er wel aan dat het datagebruik alleen maar verschijnt als je je hotspot recent nog hebt gebruikt. In elk ander geval is het niet zichtbaar.

Je ziet nu als het goed is een overzicht van hoeveel data er per apparaat via de hotspot is gebruikt. Dit is handig om het gebruik op jouw eigen apparaten bij te houden, of als je regelmatig anderen verbinding laat maken met jouw hotspot. Als je veel gebruikmaakt van een hotspot en jouw dataverbruik nauwlettend in de gaten wilt houden, biedt iOS 26.4 dus een handige manier om dat te doen.

Het is zo goed als zeker dat iOS 26.4 in de tweede helft van maart 2026 verschijnt. Vergelijkbare updates verschenen eerder midden of in de laatste week van maart. Een release in de week van 23 maart of 30 maart is daardoor aannemelijk. Wil je zeker weten dat je niets mist? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!