De iPhone 15 krijgt een periscooplens, maar wat kun je daar eigenlijk mee?

De iPhone krijgt volgens meerdere bronnen in 2023 een periscooplens. De term klinkt al gaaf, maar wat is een periscooplens en wat kun je ermee doen?

Zoomen, zoomen en nog meer zoomen

Een periscooplens is een zoomlens op steroïden. De iPhone 13 Pro Max heeft al een 3x-zoomlens, waarmee je prachtige portretfoto’s met weinig lensvervorming kunt maken. Ook is de lens erg geschikt voor foto’s van architectuur. Wil je echter een detail op 100 meter afstand kunnen vastleggen? Dat is onmogelijk. Een periscooplens kan dankzij een vernuftig ontwerp vele malen verder inzoomen dan een reguliere smartphone-zoomlens. Hoe dat ongeveer werkt en wat je ermee kan, leggen we je uit.

Zo werkt een periscooplens in een smartphone

Smartphones zijn over het algemeen niet dikker dan zo’n 8 tot 9 millimeter. Lenzen moeten echter een bepaalde grootte en diepte hebben om lange brandpuntsafstanden en grote diafragma’s te kunnen bieden. Deze zijn nodig om ver te kunnen zoomen, maar smartphones zijn hier simpelweg te dun en te klein voor. Dat is bijvoorbeeld ook de reden dat een iPhone-camera geen natuurlijke scherptediepte kan vastleggen zoals een DSLR-camera dat kan.

Voor de zoom-beperking is gelukkig een oplossing: een periscooplens. Op onderstaande afbeelding zie je hoe deze er ongeveer uitziet. Maar waarom past deze dan wél in een smartphone? Het geheim zit ‘m in het gebruik van een spiegeltje.

Heb je wel eens een periscoop van een duikboot gezien? Daar zijn periscooplenzen op gebaseerd. Licht komt de lens binnen en wordt in een hoek van 90 graden gereflecteerd door het spiegeltje. Uiteindelijk bereikt het de camerasensor en voilà, je hebt een foto. Omdat het systeem horizontaal in de smartphone ligt, is er ineens veel meer ruimte om mee te werken. De diepte van het toestel is namelijk geen beperking meer. Hierdoor is het mogelijk om grotere zoomlenzen in te bouwen.

Maar… waarom?

Veel mensen maken grapjes over periscooplenzen in smartphones. Het zouden echte ‘creep’-camera’s zijn; perfect om bij je gemene buurvrouw naar binnen te gluren. Zoomen kan echter in allerlei situaties van pas komen. Sta je wel eens op het station en kun je de borden niet lezen omdat je te ver weg staat? Met een periscooplens kun je rustig blijven staan en alsnog de tekst lezen.

Ook verandert het perspectief van een afbeelding naarmate je verder inzoomt. Alles lijkt dichter op elkaar te staan en verhoudingen worden anders. Er is weinig tot geen lensvervorming, waardoor het ‘bolle’ effect waar reguliere smartphonelenzen bekend om staan verdwijnt. Periscooplenzen zijn dan ook erg geschikt om foto’s van gebouwen, straten of kunstwerken mee te maken.

Meer leren over iPhone-fotografie?

Een bekende uitspraak: “De beste camera die je hebt, is de camera in je zak”. iPhoned besteedt graag aandacht aan iPhone-fotografie. Wil je bijvoorbeeld meer leren over de portretmodus, of ben je erg nieuwsgierig naar de macromodus van de iPhone 13? Onze website staat boordevol handige tips en tricks!

