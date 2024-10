PayPal deelt jouw aankopen met adverteerders – zo stop je dat!

De wijziging in de gebruikersovereenkomst van PayPal die dit mogelijk maakt, staat standaard ingeschakeld. Dit moet je doen om het te voorkomen.

PayPal deelt je aankopen met adverteerders

Er is weer eens een online dienst die stilletjes zijn beleid voor het verzamelen en delen van gegevens verandert. Deze keer is het PayPal. Het goede nieuws is dat je nog tot 27 november de tijd hebt om je af te melden voordat je gegevens automatisch worden doorgegeven zonder je toestemming.

Volgens de pagina met beleidsupdates van PayPal (uitgegeven op 23 september) is de dienst van plan om je gegevens uit te wisselen met externe verkopers om je winkelervaring te verbeteren en persoonlijker te maken. Dit moet vanaf begin zomer 2025 gaan gebeuren. Maar PayPal zal al op 27 november 2024 beginnen met het verzamelen van gegevens. De optie staan bovendien standaard ingeschakeld.

Zo schakel je de optie uit

Om de optie uit te schakelen, ga je als volgt te werk:

Open de PayPal-app en tik linksboven op je foto; Tik op ‘Gegevens en privacy’; Tik op ‘Op interesse gebaseerde marketing’.

Je ziet hier twee opties, namelijk ‘Op interesse gebaseerde marketing op PayPal’ en ‘Op interesse gebaseerde marketing op je andere accounts’. Deze twee opties moet je allebei openen en vervolgens uitschakelen. Dit kun je alleen een voor een doen.

PayPal is niet de eerste

PayPal is niet de eerste online dienst die stilletjes beleid toevoegt zonder gebruikers om toestemming te vragen. Zo begon LinkedIn onlangs nog met het trainen van een AI-tool op gebruikersgegevens. Ook hier moesten gebruikers zich afmelden voor deze functionaliteit om te voorkomen dat hun persoonlijke gegevens en posts werden verzameld.

Eerder hebben Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter) ook al in stilte de training van hun AI-tools op alle openbare informatie van gebruikers ingeschakeld. PayPal zal vast ook niet de laatste dienst zijn die dit doet, dus het is belangrijk om deze ontwikkeling in de gaten te houden.