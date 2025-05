Paypal start met contactloos betalen via iPhone (zónder Apple Pay)

Je iPhone krijgt er een nieuwe betaaloptie bij! Paypal maakt het mogelijk om contactloos te betalen, zonder Apple Pay te gebruiken. Zo zit dat.

Paypal komt naar Apple Pay

Gebruik je regelmatig Paypal? Dan hebben we goed nieuws, want de betaaldienst rolt een nieuwe functie uit. Paypal maakt het voor het eerst mogelijk om met je iPhone te betalen, zonder daarvoor Apple Pay te gebruiken. In plaats daarvan biedt de applicatie van Paypal zelf de optie om een betaalkaart toe te voegen. Die betaalpas kun je vervolgens gebruiken voor het doen van betalingen, zonder dat je Apple Pay of de Apple Wallet nodig hebt.

Paypal biedt op deze manier een belangrijke nieuwe functie aan, want dit is de eerste alternatieve dienst die contactloos betalen via de iPhone aanbiedt. Voorheen kon dit alleen via Apple Pay, omdat Apple de NFC-chip van de smartphone niet openstelde voor derde partijen. Hierdoor konden andere diensten als Paypal de NFC-chip niet gebruiken en liepen betalingen enkel via Apple Pay of de Apple Wallet. Daar komt nu verandering in, want Paypal kan de NFC-chip eindelijk gebruiken.

NFC-chip opgesteld

Apple heeft de NFC-chip met iOS 18.1 opgesteld voor derde partijen. Helemaal vrijwillig gebeurde dat niet, want dit is het gevolg van nieuwe Europese wetgeving. Die forceerde Apple om de NFC-chip open te stellen voor ontwikkelaars, om concurrenten een eerlijkere kans te geven. Dat is nu het geval, want naast Apple Pay kun je binnenkort kiezen voor Paypal. Je bent als gebruiker dan niet meer afhankelijk van Apple Pay.

Apple bracht iOS 18.1 al uit in oktober 2024, sindsdien is het voor ontwikkelaars mogelijk om de NFC-chip te gebruiken. Dat is nog niet gebeurd, maar daar brengt Paypal verandering in. Paypal biedt eindelijk een alternatief voor Apple Pay en de Apple Wallet. De betaaldienst komt met een eigen digitale betaalkaart in de app én een nieuwe Wallet voor de iPhone. Deze kun je instellen als standaard Wallet, in plaats van de Apple Wallet die nu nog standaard als digitale portemonnee wordt gebruikt.

Release van Paypal Wallet

De Paypal Card in de applicatie van de betaaldienst is nu beschikbaar in Duitsland. Duitse gebruikers krijgen de mogelijkheid om de betaalkaart van Paypal toe te voegen en de Wallet van de betaaldienst te gebruiken. Duitsland is zo het eerste land, waarin gebruikers Paypal als alternatief voor Apple Pay kunnen gebruiken op de iPhone. Het is de verwachting dat Paypal deze optie binnenkort ook naar andere landen brengt.

Dat betekent dat Nederlandse gebruikers later dit jaar waarschijnlijk met Paypal ook een alternatief krijgen voor Apple Pay. De kans is groot dat er op de lange termijn nog veel meer betaalopties bij komen, nu de NFC-chip door Apple is opengesteld. Ontwikkelaars hebben tijd nodig om de NFC-chip toe te voegen aan software van apps, dat bij Paypal nu is gelukt. Dat is waarschijnlijk het begin van meer betaalopties, die concurrentie voor Apple Pay vormen. Voor gebruikers is het goed nieuws, want zij kunnen straks zelf bepalen welke manier van betalen ze kiezen.