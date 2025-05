Tijdens de eerste mis van Paus Leo XIV viel veel kijkers iets op: de paus droeg een Apple Watch. Maar welke Apple Watch is het?

Paus Leo XIV gespot met Apple Watch: maar welke is het?

Tijdens de eerste mis van Paus Leo XIV viel een opvallend detail op. De eerste Amerikaanse paus droeg een smartwatch onder zijn traditionele gewaden. Oplettende toeschouwers merkten een glimp op van wat leek op een Apple Watch. En dit leidde tot een stroom van speculaties en discussies op sociale media en verschillende websites.

Het dragen van een Apple Watch is eigenlijk best slim. Want verschillende functies, zoals hartslagmonitoring, valdetectie en noodmeldingen zijn ontzettend nuttig, vooral voor iemand van 69 jaar.

Niemand kon echter echt goed zien welke Apple Watch de paus draagt. Vermoedelijk is het een reguliere Apple Watch, maar het zou ook een Apple Watch SE kunnen zijn. Dat betekent overigens wel dat de paus ook een iPhone heeft. Het is overigens ook niet bekend welke iPhone hij bezit.

Het is niet de eerste keer dat Leo XIV een Apple Watch droeg. Voordat hij paus werd, stond hij al eens op de foto met Apple’s smartwatch om zijn pols. Op die foto is de toenmalige smartwatch wat beter te zien. Een Apple Watch Ultra was het zeker niet, want die heeft een iets andere vorm.

Op deze foto is wel een sportbandje te zien. Maar ook dan is het nog steeds niet zeker welke Apple Watch hij om heeft. Het lijkt erop dat het geen Apple Watch SE is, want die heeft geen always on-scherm. Als we een gokje moeten wagen is het een apple Watch Series 7 of Apple Watch Series 8.

Het blijft dus een beetje speculeren. Maar het is interessant om te zien hoe traditie en technologie elkaar op deze manier in het Vaticaan ontmoeten.

