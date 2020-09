Een nieuw patent beschrijft dat Apple hetzelfde waterdichte systeem van de Apple Watch wil gebruiken voor de iPhone. Ook heeft het bedrijf uit Cupertino een patent aangevraagd voor Touch ID onder het scherm.

Apple vraagt patent aan voor waterdicht systeem in iPhones

De Apple Watch heeft een speciaal systeem dat water uit de speakers duwt wanneer deze nat worden. Dit werkt doordat de speaker trilt en bepaalde tonen uitstoot die het water naar buiten duwen.

Patently Apple stelt op basis van de patentaanvraag dat we deze feature mogelijk ook in toekomstige iPhone-modellen gaan zien. Het patent vroeg Apple al in 2019 aan, maar is nu pas gepubliceerd door het Amerikaanse patentbureau.

In de tekening is een iPhone te zien met een soortgelijk waterafstoot-systeem als bij de Apple Watch Series 2 en nieuwer. Door middel van de speaker en een sensor wordt water afgestoten. Op die manier zou de iPhone nóg beter tegen water kunnen, en het zou voorkomen dat de speakers niet meer werken nadat ze in contact komen met water.

Uit het patent blijkt dat het systeem in staat is om verschillende vloeistoffen af te stoten. Het zou zelfs zout water kunnen detecteren, doordat het systeem zoutkorrels op de speaker kan waarnemen.

Het ziet er niet naar uit dat we het waterdichtsysteem in de iPhone 12 gaan zien, maar mogelijk wel in latere iPhones. Houd hierbij wel een slag om de arm, want Apple vraagt wekelijks nieuwe patenten aan die niet altijd daadwerkelijk worden gebruikt.

Patentaanvraag voor Touch ID onder het scherm

Onlangs werd ook nog een nieuw patent goedgekeurd voor Touch ID onder het scherm. Al lange tijd streeft Apple ernaar om een volledig voorkantvullend scherm te maken, zonder notch of schermranden. Hier zijn ook een behoorlijke lijst aan patenten voor deze functie aan voorafgegaan. Daar kunnen we op baseren dat Apple de functie uiteindelijk zal toevoegen aan toekomstige iPhones.

In dit nieuwste patent wordt de vingerafdrukscanner een stuk groter, waardoor je vingerafdruk makkelijker wordt herkend. Je hoeft je vinger dan niet op een specifieke plek te houden om je iPhone te ontgrendelen. Ook voor het inloggen in apps zou deze functie extra handig zijn: als je een app opent, wordt gelijk ingelogd door middel van Touch ID zonder dat je daarvoor je vinger hoeft te bewegen.

Meer patenten van Apple

Apple vraagt wekelijks nieuwe patenten aan. Hoewel ze niet altijd uitkomen, kunnen we er wel aanwijzingen uit halen waar Apple aan werkt. Zo vroeg het bedrijf onlangs nog een patent aan voor een slim koelingssysteem in de HomePod en komen er ook regelmatig patentaanvragen voorbij voor de Apple Glass. Apple zou met de slimme bril oppervlaktes in een touchscreen veranderen en de sterkte van de bril automatisch kunnen bijstellen.