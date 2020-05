Patent: Nieuwe Magic Trackpad krijgt Apple Pencil-ondersteuning

Apple werkt aan een trackpad die ook ondersteuning heeft voor de Apple Pencil. Bovendien zou het draadloos opladen gaan ondersteunen.

Magic Trackpad: Apple Pencil-ondersteuning

Dat blijkt uit een patentaanvraag van Apple. Op het nieuwe trackpad zou je kunnen schrijven of tekenen met je Apple Pencil, waarna de lijnen op je beeldscherm verschijnen. Het concept is vergelijkbaar met een tekentablet die vaak wordt gebruik door grafisch ontwerpers.

Bovendien beschrijft het patent dat de Magic Trackpad draadloos opladen gaat ondersteunen. Als het dan even niet gebruikt wordt, kan het trackpad nog fungeren als draadloze oplader. Je hoeft dan simpelweg je iPhone of bijvoorbeeld je AirPods erop te leggen.

De aanvraag geeft aan dat Apple achter de schermen bezig is met het verbeteren van de huidige Magic Trackpad, die door veel Mac(Book)-bezitters wordt gebruikt. Sinds kort is het ook mogelijk om een trackpad aan je iPad te koppelen. Daardoor is het te verwachten dat er meer vraag is naar een Magic Trackpad met Apple Pencil-ondersteuning. Veel grafisch ontwerpers maken namelijk schetsen op hun iPad met een Pencil.

Meer patentaanvragen van Apple

Apple vraagt wekelijks patenten aan, dus het is nog niet duidelijk of het concept daadwerkelijk tot uitvoering gaat komen. Onlangs vroeg het bedrijf uit Cupertino bijvoorbeeld een patent aan voor een Apple Pencil die werkt zonder touchscreen. Ook diende het bedrijf recent een aanvraag in om je iMessage-berichten te kunnen bewerken na het versturen.

