Patent: ‘Apple Pencil neemt kleuren uit de echte wereld over’

Apple onderzoekt een techniek waarmee de Apple Pencil kleuren uit de echte wereld of de textuur van een oppervlak kan overnemen voor gebruik in tekenprogramma’s. Dat blijkt uit een nieuw patent dat door Patently Apple is ontdekt.

Apple Pencil met kleurherkenning

Onder de titel ‘Electronic Device With Optical Sensor For Sampling Surfaces’ beschrijft Apple in het patent een mogelijke derde generatie Apple Pencil.

De punt van het potlood bevat een sensor met verschillende fotodetectoren. De sensor kan licht meten voor verschillende kleurkanalen, zodat hij een kleur van een voorwerp of de textuur van een oppervlak kan detecteren. De nieuwe Apple Pencil zou deze metingen dan draadloos naar een verbonden apparaat sturen, de iPad uiteraard.

Zo moet de kleurherkenning werken

In de praktijk zouden gebruikers de Apple Pencil gewoon bij een voorwerp houden. Met een tik op de Pencil zou de sensor dan de kleur kunnen detecteren. Daarna stuurt die de kleurinformatie naar een app op de iPad. Van hieruit kun je de kleur gebruiken en opslaan voor later gebruik.

Niet alleen kun je hiermee snel een nieuwe kleur aan je kunstwerk toevoegen, maar je kunt ook een bibliotheek aanleggen van natuurgetrouwe kleuren van gras, planten of zelfs bestaande kunst en nog veel meer.

Wordt het patent werkelijkheid?

Hoewel het bestaan van een zo’n patentaanvraag duidt op belangstelling voor het betreffende onderzoeks- en ontwikkelingsgebied, is dit geen garantie dat het beschreven concept ook daadwerkelijk werkelijkheid gaat worden. Als het gaat om de Apple Pencil, besteden de ingenieurs van Apple graag veel tijd aan het bedenken van nieuwe ideeën om de ervaring nog dichter aan het tekenen met een echte pen te brengen. Apple heeft bijvoorbeeld al gewerkt aan haptische feedback en aparte hulpstukken voor een realistischere penseelstreek.

Het patent in kwestie klinkt heel interessant en zou relatief gemakkelijk in de Pencil gebouwd kunnen worden. Veel kunstenaars zijn zeker blij met zo’n functie. Wat de vraag betreft wanneer Apple zijn stylus zou kunnen updaten, is het onwaarschijnlijk dat dit voor 2024 zal gebeuren. Hoewel de huidige tweede generatie van de Apple Pencil in 2018 werd gelanceerd, zal het bedrijf de volgende update van de stylus waarschijnlijk koppelen aan de eerste oled-iPads, die in 2024 worden verwacht.

