Patent: Apple werkt aan een opvouwbare iPad of iPhone

Tussen alle geruchten over nieuwe producten en iOS 14 is Apple achter de schermen alweer druk bezig met het ontwikkelen van nieuwe snufjes. Een nieuw patent omschrijft namelijk een opvouwbare iPad of iPhone.

Patent: iPad van de toekomst wordt misschien opvouwbaar

Al langer gaan geruchten over een toekomstige opvouwbare iPad. Nu Samsung zijn eerste opvouwbare smartphones heeft uitgebracht, kan het bedrijf uit Cupertino natuurlijk niet achterblijven. Apple heeft dan ook recent een patent aangevraagd voor een functie, waaruit af te leiden is dat er aan een opvouwbare tablet wordt gewerkt.

Zoals meestal het geval is bij patenten wordt de aanvraag vrij vaag omschreven. Het komt erop neer dat de functie ervoor zorgt dat twee onafhankelijke schermen kunnen dienen als één scherm. Hiermee wordt bijvoorbeeld een afbeelding vloeiend verdeeld over twee schermen.

Dit wijst erop dat Apple een apparaat wil maken bestaande uit twee schermen. Daarbij komt er een vouw in het midden om de twee displays te koppelen. Ook beschrijft het patent dat de twee schermen met behulp van magneten een beeld kunnen uitlijnen.

Het patent gaat echter niet specifiek over een toekomstige iPad. De functie geldt voor alle elektronische apparaten en schermen die samen worden gebruikt in een systeem. Dat kan dus ook betekenen dat het hier om een nieuwe opvouwbare iPhone gaat.

Opvouwbare iPad of iPhone laat nog op zich wachten

Alle speculatie ter zijde, in de nabije toekomst zullen we in ieder geval nog geen opvouwbare iPhone of iPad zien. Apple vraagt wekelijks patenten aan, die lang niet altijd daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Een patent zorgt er vooral voor dat concurrenten niet met uitvindingen aan de haal gaan. Gezien het feit dat deze techniek nog in de kinderschoenen staat, heeft Apple waarschijnlijk nog wel wat tijd nodig, en als het aan ons ligt is dat maar goed ook.

Eerdere geruchten over een opvouwbare iPad

Toch zeggen patenten wel degelijk iets over de koers die Apple in de toekomst gaat varen. Eerdere geruchten wezen er ook al op dat Apple volgend jaar een opvouwbare iPad wil uitbrengen. Bovendien wordt er gespeculeerd dat deze iPad 5G gaat ondersteunen.