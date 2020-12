Zwarter dan het diepste zwart, dat streeft Apple na. Het bedrijf probeert een matzwarte aluminium MacBook, dat al het licht absorbeert, te ontwikkelen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Lees verder na de advertentie.

Patent matzwarte MacBook

Een patent laat zien dat Apple bezig is met de ontwikkeling van een matzwarte aluminium MacBook. En dan niet zomaar zwart, maar diepzwart dat al het licht absorbeert. Om dit intense effect te bereiken zijn speciale technieken nodig.

Op dit moment zijn MacBooks verkrijgbaar in de kleuren spacegrijs, zilver en goud met een aluminium behuizing. Aluminium is een mooi materiaal en zorgt voor de strakke uitstraling waar Apple bekend om staat. Het is echter moeilijk om dit materiaal echt diep zwart te krijgen. Diepzwart aluminium is zo moeilijk te bereiken, omdat technieken die gewoonlijk worden toegepast onvoldoende zijn om tot het gewenste resultaat te komen.

Het lijkt er nu op dat Apple dan toch een techniek heeft ontwikkelt om zwart aluminium met grauwe grijstint om te toveren naar een diepzwarte tint. Zo gaf Apple onlangs een voorproefje met de iPhone 12. De zwarte iPhone 12 heeft namelijk een diepe matzwarte zijkant.

Zwarte MacBook 1.0

Tussen 2006 en 2008 bracht Apple al een MacBook van zwart plastic uit. Dit gebeurde midden in de ‘witte periode’ toen alles, van iPod tot iMac, gemaakt was van wit plastic. Hierna heeft Apple nooit meer een zwarte MacBook uitgebracht.

Afsluitend toch een kleine kanttekening. Een patent van Apple is namelijk geen garantie dat een product daadwerkelijk op de markt komt. Er is echter geen twijfel over mogelijk dat een zwarte MacBook een succes zal zijn.

Meer lezen over Apple