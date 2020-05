Een patentaanvraag van Apple voor een nieuw iPad Pro Magic Keyboard is goedgekeurd. Het nieuwe toetsenbord heeft wat kleine aanpassingen aan het design en krijgt onder andere een Apple Pencil-oplader.

Patent: nieuw Magic Keyboard

Dat claimt Patently Apple, een website die zich bezighoudt met patentaanvragen van Apple. Uit tekeningen blijkt dat deze volgende generatie van het Magic Keyboard een aantal vernieuwingen met zich meebrengt, waaronder een handige plek om je Apple Pencil op te laden en in te bewaren.

Het Magic Keyboard krijgt namelijk een buisje in de vouw, waar je de Pencil in kan schuiven. Op de afbeelding hieronder is te zien dat een tablet op het Magic Keyboard is bevestigd, en het gele bolletje geeft aan dat daar een gat zit waar een Apple Pencil in past. Deze kan je erin schuiven op het moment dat het Keyboard is dichtgevouwen, of wanneer het is opengeklapt.

Bovendien laat het patent zien dat er een extra scharnier wordt toegevoegd, waardoor je de positie van de iPad Pro makkelijker kan verstellen. Zo kun je de tablet iets naar boven richten. Ook kun je het Keyboard helemaal doorvouwen zodat het plat komt te liggen. Daarnaast kun je dan instellen dat een notitie-app of teken-app automatisch wordt opgestart zodra je de tablet plat neerlegt met het Keyboard.

Meer over het Magic Keyboard

Het is nog even afwachten of het nieuwe Magic Keyboard er daadwerkelijk komt. Apple vraagt wekelijks nieuwe patenten aan voor functies en producten die lang niet altijd bij consumenten terechtkomen. Aangezien het Magic Keyboard pas net is uitgebracht, is het sowieso te verwachten dat het nog even gaat duren. Toch geeft het patent veel nieuwe informatie over waar het bedrijf uit Cupertino aan werkt.

Vorige maand kwam het Magic Keyboard uit voor de iPad Pro 2020. Deze is ontworpen voor de nieuwste tablet, maar werkt ook op de iPad Pro uit 2018. De belangrijkste functie is het trackpad, waardoor je de iPad kan bedienen met een cursor. Zo lijkt de grens tussen iPad en MacBook steeds meer te vervagen. In onze review round-up zie je wat internationale websites van het Magic Keyboard vinden. Benieuwd hoe zo’n keyboard in elkaar zit? In ons artikel over de teardown van het accessoire leggen we het uit.