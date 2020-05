Patent: bewerk je iMessage-berichten na het versturen

In de toekomst kun je berichten die zijn verstuurd via iMessage later nog bewerken. Dat blijkt uit een patentaanvraag van Apple.



Patent voegt functies toe aan iMessage

Afgelopen weekend diende Apple het patent in. Het beschrijft een interface voor het versturen van berichten voor een berichten-app die momenteel nog niet in iOS zit. Daarmee wordt hoogstwaarschijnlijk iMessage bedoeld. Het patent beschrijft meerdere functies, waaronder ook het sturen en ontvangen van geld via de app met Apple Pay, gesynchroniseerd bekijken van content tussen gebruikers en het vertalen van tekst in een andere taal.

De meest opvallende functie beschrijft dat je berichten achteraf kan bewerken, nadat je ze hebt verstuurd. Dit zou betekenen dat iMessage een soortgelijke functie krijgt als bijvoorbeeld Telegram, een chat-app waarin je ook achteraf je berichten nog kan aanpassen. Handig als je bijvoorbeeld een typefout hebt gemaakt of je bericht nog wil aanvullen.

Berichten achteraf bewerken

Met de functie zou je dan een verstuurd bericht lang ingedrukt kunnen houden om vervolgens in een menu op ‘Bewerken’ te tikken. Na het aanpassen van het bericht zijn de wijzigingen ook direct zichtbaar voor de ontvanger. De ontvanger kan dan ook aan het bericht zien dat het is bewerkt.

Door het bewerkte bericht lang ingedrukt te houden en op ‘show edits’ te tikken, kunnen alle ontvangers van het bericht ook eerdere versies van het bericht bekijken. Zo is iedereen op de hoogte van wat er is aangepast in het bericht.

iMessage kan beter concurreren met externe chat-apps

Veel iPhone-bezitters maken gebruik van een externe chat-app omdat een aantal handige functies op iMessage ontbreken. Daarom wijken veel gebruikers uit naar chat-apps zoals WhatsApp en Telegram. Wanneer Apple de berichten-app aanpast zoals in het patent beschreven wordt, kan het beter concurreren met soortgelijke apps. Dat zou in principe gunstig zijn, omdat iMessage ook beter kan integreren met andere standaard iOS-apps.

Het is nog niet duidelijk wanneer en of deze functie er daadwerkelijk komt. Toch lijkt het erop dat deze functie wel geïmplementeerd gaat worden, omdat het al bestaat in externe chat-apps.

Meer patentaanvragen van Apple

Apple zit niet stil wat betreft nieuwe ontwikkelingen. Het bedrijf uit Cupertino vraagt wekelijks patenten aan die lang niet altijd worden uitgevoerd. Onlangs vroeg Apple bijvoorbeeld een patent aan voor een Apple Pencil die werkt zonder touchscreen, zodat je deze ook bijvoorbeeld op een tafel kan gebruiken. Uit een ander patent blijkt dat Apple werkt aan een opvouwbare iPad of iPhone en is het bedrijf bezig met het ontwikkelen van een slimme ring met touchscreen.

