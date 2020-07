Patent: Apple Glass verandert elk oppervlak in een touchscreen

Bediening via een touchscreen wordt lastig als dit heel dicht bij je ogen zit, zoals de Apple Glass. Volgens een nieuw gerucht heeft Apple daar iets op gevonden. Het bedrijf werkt naar verluidt aan een manier om touchbediening naar de echte wereld te brengen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Patent: Apple Glass gebruikt misschien oppervlakten als touchscreen

Dat blijkt uit twee patentaanvragen van Apple. De één laat zien hoe het bedrijf augmented reality gebruikt om informatie te laten zien op elk ander object dan de gebruiker van het apparaat. Uit de andere aanvraag blijkt dat Apple elk oppervlak eruit laat zien als een bedieningspaneel voor Apple Glass-dragers. Hier zou je dan ook knoppen en een scherm moeten zien.

In het laatste patent wordt beschreven dat deze manier van bedienen nodig is voor gebruikers van apparaten die op het hoofd worden gedragen. Het display moet namelijk niet te dicht bij de ogen zitten, omdat het dan moeilijker wordt voor gebruikers om het touchscreen te gebruiken.

Het voelt voor mensen natuurlijk om te werken met echte objecten en deze met hun handen aan te raken. Het is niet praktisch als de Apple Glass alleen informatie toont, maar je de bril vervolgens af moet zetten om het touchscreen te bedienen. Het zou daarom makkelijker zijn als de getoonde informatie ook knoppen bevat op een handig oppervlak bij je in de buurt, waar je ze makkelijk kunt aanraken.

Techniek blijkt moeilijker dan gedacht

Helaas blijkt dat moeilijker dan het klinkt. Het ‘touchscreen’ heeft namelijk iets nodig waardoor het kan herkennen dat een vinger de knop aanraakt. De gebruiker zou dan bijvoorbeeld een speciale handschoen of sensor moeten dragen om de bril op deze manier met de hand te bedienen.

Bovendien moet een camera registreren op welk oppervlak het bedieningspaneel getoond kan worden, en waar een gebruiker zijn vinger plaatst. Daarnaast moeten deze knoppen behoorlijk groot zijn. Het is namelijk lastig om de juiste knop in te drukken als er andere virtuele knoppen omheen staan. Je moet dan over die andere knoppen bewegen om de juiste in te drukken. Het is technisch gezien niet mogelijk om de omliggende knoppen dan niet in te drukken. De enige oplossing is het gebruik van grote knoppen.

Apple wil dit probleem oplossen met hitte. Als je namelijk iets aanraakt met je vinger, wordt er wat warmte van je vinger overgedragen op het object. Door dit te meten met de Apple Glass zou het mogelijk moeten zijn om de juiste knop in te kunnen drukken, zonder alle andere knoppen aan te raken.

Meer over de Apple Glass

Het is nog niet zeker of de techniek daadwerkelijk wordt geïmplementeerd. Apple vraagt wekelijks patenten aan, die lang niet allemaal worden uitgevoerd. Een patent zorgt er vooral voor dat concurrenten niet met uitvindingen aan de haal gaan. Gezien het feit dat deze techniek nog in de kinderschoenen staat, heeft Apple waarschijnlijk nog wel wat tijd nodig. Toch zeggen patenten wel degelijk iets over de koers die Apple in de toekomst gaat varen.

De Apple Glass is de slimme bril van Apple die volgens geruchten samen met de iPhone 12 wordt gepresenteerd. Deze slimme bril gaat samenwerken met je iPhone, maar heeft zijn eigen besturingssysteem. Benieuwd wat we op basis van geruchten tot nu toe weten? We hebben de hardnekkigste geruchten van de Apple Glass voor je op een rij gezet. De slimme ar-bril gaat waarschijnlijk 449 euro kosten en komt eind dit jaar uit. In ons overzicht lees je alles over de Apple Glass.