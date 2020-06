Apple is gestart met een nieuw open source-project voor wachtwoordmanagers om betere wachtwoorden te creëren. Met de zogenaamde Password Manager Resources maakt Apple het gebruik van een wachtwoordmanager een stuk aantrekkelijker voor zijn gebruikers. Wij vertellen je waarom.



Password Manager Resources

Recent publiceerde Apple zijn Password Manager Resources-project op Github. Het gaat hier om een mapje met bestanden en linkjes die essentiële informatie bevatten voor wachtwoordmanagers. Het is voor iedereen toegankelijk, waardoor jij ook zelf een kijkje kunt nemen. De resultaten van dit project zijn echter veel interessanter voor gebruikers.

Het project zorgt ervoor dat wachtwoordmanagers nu van veel sites informatie hebben over de vereisten van wachtwoorden. Het verschilt bij websites namelijk nogal hoeveel letters, cijfers en tekens je moet gebruiken in een wachtwoord. Als een wachtwoordmanager hier geen rekening mee houdt, kan het zomaar gebeuren dat jij een wachtwoord voorgeschoteld krijgt dat onbruikbaar is. Deze wachtwoordvereisten kunnen wachtwoordmanagers vanaf nu overnemen van de iCloud Sleutelhanger.

Het project bevat daarnaast een onderdeel waarin gedeelde inlogsystemen worden vermeld. Verder vind je een bestand met links naar websitepagina’s waar gebruikers hun wachtwoord kunnen wijzigen. Al deze data moet het makkelijker maken voor wachtwoordmanagers om beter te functioneren, waardoor ze een stuk aantrekkelijker worden.



Wat heb jij eraan?

Het idee achter dit project is dat de kwaliteit van wachtwoordmanagers sneller toeneemt zonder dat bedrijven hier zelf initiatief voor hoeven te nemen. Het doel van Apple is dat meer mensen wachtwoordmanagers gaan gebruiken, aangezien deze met veel veiligere wachtwoorden komen dan gebruikers zelf. Door handige data openbaar te maken, moeten wachtwoordmanagers er vanaf nu makkelijker in slagen om goede wachtwoorden voor jou te verzinnen. Dit betekent dus dat jij niet meer zelf je wachtwoorden hoeft te verzinnen en te onthouden.

Oftewel, dit is het perfecte moment om zelf eens een wachtwoordmanager uit te proberen. Wij helpen je op weg en laten je weten hoe je een wachtwoordmanager instelt in een vijf simpele stappen. Geen zin om er zelf eentje uit te kiezen? Om het makkelijker voor je te maken, laten we je weten wat de vier beste wachtwoord-apps zijn.

