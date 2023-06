Passkeys komen naar iOS 17 en macOS Sonoma: wat heb je eraan?

In iOS 17 en Sonoma zit een nieuwe manier om in te loggen met passkeys. Maar wat heb je hier eigenlijk aan?

Passkeys in iOS 17

Vind je het ook zo irritant wanneer je soms op een website moet inloggen met een wachtwoord dat je natuurlijk allang weer vergeten bent? Met je iPhone kun je wachtwoorden makkelijker invullen, maar ook dat is niet altijd mogelijk. Daarom hebben we goed nieuws. Met Passkeys in iOS 17 en macOS Sonoma is dat gezeur met wachtwoorden eindelijk verleden tijd.

Maar hoe werkt dat dan precies? Wanneer je de bèta van iOS 17 op je iPhone hebt kun je het nu al eens proberen. Surf je met je Mac naar de website iCloud.com, dan hoef je voortaan alleen het e-mailadres van je Apple ID in te vullen. Normaal moet je het wachtwoord daarna intypen, maar nu dus niet meer.

Je tikt vervolgens op de knop ‘Log in met iPhone’. Daarna scan je een soort speciale QR-code met de camera van je iPhone. Je krijgt dan op je iPhone een melding met de vraag of je wilt inloggen met Face ID. Heb je dit gedaan? Dan opent de website automatisch in de browser op je Mac.

Het mooie van deze manier van inloggen, is dat niet alleen Apple er ondersteuning voor krijgt. Ook Microsoft en Google hebben ondersteuning voor een makkelijkere manier om in te loggen. Je gebruikt dan bijvoorbeeld een usb-stick die een code laat zien voor eenmalig gebruik. Deze code kun je dan (automatisch laten) invullen. Dit is een FIDO-gecertificeerde beveiligingssleutel. Meer hierover lees je in het artikel hieronder.

Voordelen van inloggen met passkeys in iOS 17

Er zit een flinke voordelen aan deze manier van inloggen. Wanneer je op de oude manier inlogt met je gebruikersnaam en wachtwoord moet de website het wachtwoord weten. Wanneer de website dan bij een datalek betrokken is, kunnen kwaadwillenden toegang krijgen tot je wachtwoord. Dat is bij het gebruik van Passkeys niet meer aan de orde.

Daarnaast is het ook veiliger wanneer je bijvoorbeeld gebruikt maakt van een openbare wifi-verbinding. Je hoeft dan niet bang te zijn dat je wachtwoord onderschept wordt, want die worden nooit via het wifi-netwerk verstuurd.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.