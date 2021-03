Actie: Zoek de eieren en win een Paaspakket ter waarde van 360 euro

We verstoppen dit jaar digitale paaseieren op iPhoned, waarmee de gelukkige vinder een mooi prijzenpakket ter waarde van 360 euro kan winnen. Kijk snel hoe jij mee doet.

Lees verder na de advertentie.

Doe mee met de iPhoned Pasen 2021 winactie

Laat de kilozak met chocolade-eitjes maar in de kast liggen: dit jaar verstoppen we digitale eitjes op onze website. Vanaf 29 maart kun je tot en met 5 april iedere dag een iPhoned-ei vinden op onze website.

Waar je deze precies kunt vinden zeggen we niet, maar met een dagelijkse hint sturen we je wel de goede kant op. Op ieder ei vind je een stukje van een rebus, die je achter elkaar moet zetten om de slagzin te ontcijferen.

Heb jij de slagzin gevonden? Dan kun je deze invullen in het formulier dat in de week van vijf april in dit artikel zal verschijnen. Je hebt tot en met zondag 11 april om dit formulier in te vullen. Daarna kiezen wij een winnaar uit.

Dit kun je winnen

De winnaar kan reikhalzend naar de pakketbezorger uitkijken, die een paasmandje vol met accessoires komt bezorgen. In ons paaspakket vind je een Gigaset Indoor Camera waarmee je vanaf je iPhone stiekem kunt meekijken waar iemand de eitjes verstopt, een Apple usb-c-oplader van Phonemarket en een setje van twee slimme lampen van Innr, gesponsord door tink.

Je favoriete paas-playlist hoef je niet meer over de speakers af te spelen, maar luister je zo vaak als je wil met de OPPO Enco W51 draadloze oordopjes, die ook prima met Apple-apparaten overweg kunnen.

Maandag 29 maart – Ei #1

Om je even kennis te laten maken met onze rebus-eieren, vind je het eerste ei in dit artikel. Zo krijg je alvast een idee wat je de aankomende dagen kunt verwachten, hoe de eieren eruit zien en waar je op moet letten. Check dit artikel dus morgen weer, want dan verschijnt het tweede ei op de website. Waar je ‘m kunt vinden lees je dan!