Parkeren met EasyPark wordt flink duurder – hier zijn alternatieven

Vanaf 1 mei betaal je heel wat meer servicekosten als je EasyPark gebruikt – tijd om eens te kijken welke alternatieven de moeite waard zijn.

Parkeren met EasyPark wordt flink duurder

Tot nog toe betaal je bij EasyPark 0,39 euro servicekosten per parkeeractie, bovenop de werkelijke parkeerkosten. Per 1 mei komt daar echter verandering in. Niet alleen in het tarief, maar ook in de manier waarop de servicekosten bepaald worden.

Vanaf dat moment betaal je aan servicekosten namelijk 15 procent van de totale parkeerkosten. Daarbij geldt een minimumtarief van 0,19 euro per uur en een maximumtarief van 0,70 euro per uur. Hoewel je op deze manier iets goedkoper uit kunt zijn wanneer je slechts kort parkeert, zijn de gebruikers van de parkeerdienst niet blij met de verandering.

En dat is begrijpelijk. Want wanneer je lang parkeert, betaal je al snel juist een heel stuk meer dan nu. Als je nu ergens vier uur lang parkeert voor een tarief van drie euro per uur, betaal je 0,39 euro bovenop de 12 euro parkeerkosten. Doe je dat vanaf 1 mei, dan betaal je 15 procent van 12 euro (oftewel 1,80 euro) bovenop die 12 euro. Het maximale bedrag aan servicekosten bedraagt overigens 7 euro per parkeersessie.

Alternatieven voor EasyPark

Er zijn gelukkig best veel alternatieven te vinden voor EasyPark. We zetten een aantal goede opties voor je op een rij.

Q-Park

Het grote voordeel van de Q-Park app is dat je in tegenstelling tot andere parkeer-apps helemaal geen servicekosten of transactiekosten betaalt. Je gebruikt de app zowel wanneer je op straat parkeert of in een van de meer dan 150 Q-Park parkeergarages.

ANWB Parkeren

Via ANWB Parkeren betaal je wel servicekosten, te weten 0,49 euro per parkeeractie. Ben je al lid van de ANWB, dan krijg je wel een mooie korting. Je betaalt dan namelijk maar 0,33 euro per parkeeractie. Met ANWB parkeren kun je overal in Nederland op straat parkeren.

Flitsmeister

Als je onderweg toch al Flitsmeister gebruikt, is het wel praktisch om die app ook voor het parkeren te gebruiken. Bij Flitsmeister betaal je 0,35 euro per parkeeractie, dus dat is zelfs al minder dan je op dit moment nog voor EasyPark betaalt.

Parkeren met de Rabo-app

We hebben nog een laatste tip voor klanten van de Rabobank. Je kunt met de Rabo-app namelijk ook parkeren! Dat is niet helemaal gratis, maar met 0,19 euro per parkeeractie is het wel een van de goedkoopste opties.

Meer alternatieven voor EasyPark in de App Store

Als je in de App Store zoekt op ‘Parkeren’ vind je nog meer opties, waaronder ‘Yellowbrick Parkeren’, ‘LekkerParkeren’, ‘Parkeer app – TanQyou Park’, ‘Stadsparkeren – Parkeerapp’ en ‘Ease2pay On the GO’.