Paniek om leveringsdatum: verschijnt de iPhone 14 later dan verwacht?

Volgens nieuwe geruchten verschijnt er minstens één model van de iPhone 14 later dan Apple had gepland. Lees in dit artikel of en waarom de leveringsdatum in gevaar is.

Leveringsdatum iPhone 14 (Pro) (Max) in gevaar?

China is open en dan weer dicht. Dit getouwtrek rondom corona-lockdowns heeft gevolgen voor de productie van de iPhone 14. Nu melden nieuwe bronnen dat er ten minste één iPhone 14-model drie weken achter op schema ligt. Is de leveringsdatum van deze iPhone 14 in gevaar?

Apple zal dit jaar naar verwachting vier nieuwe iPhone 14-modellen op de markt brengen. Omdat de iPhone 13 mini niet zo goed verkocht, gaat Apple het over een andere boeg gooien. Er komt naar verluidt een iPhone 14 Max met een 6,7-inch display. De reguliere iPhone 14 (Pro) heeft ‘maar’ een scherm van 6,1 inch.

Het is helaas niet duidelijk welk van de bovenstaande modellen de productieproblemen heeft. We hopen niet dat het gaat om de iPhone 14 Pro Max. Deze smartphone gaat met de beste (en grootste) specificaties Apple’s paradepaardje worden.

Reactie van Apple op de productieproblemen

Apple heeft volgens de bron, Nikkei Asia, de fabrieken gevraagd om de ontwikkeling van de iPhone 14 te versnellen. Wel zou dit nog steeds kunnen resulteren in (tijdelijk) minder voorraad van het nog ongedefinieerde iPhone 14-model.

Alle vier de iPhone 14-modellen zitten momenteel in de zogeheten Engineering Verification Test-fase (EVT). Deze zoekt uit hoe het product zo effectief mogelijk op een grote schaal geproduceerd kan worden. De deadline voor de massaproductie zou eind augustus/begin september moeten zijn. Hopelijk kan Apple het proces versnellen en merken wij, de consumenten, hier niets van.

Helaas is de reeks lockdowns in China nog (lang) niet achter de rug. Deze situatie zou niet alleen gevolgen kunnen hebben voor de leveringsdatum van dit onbekende model van de iPhone 14. Het belemmert ook de ontwikkeling van nieuwe producten. We gaan het de komende maanden zien of de leveringsdatum van de iPhone 14 daadwerkelijk in gevaar komt.

