Reizigers in de stadsbussen van Arriva in Lelystad kunnen vanaf nu in- en uitchecken met een contactloze betaalpas of creditcard. Ook is het mogelijk om kaartjes met Apple Pay te betalen.

OVPay laat je in het OV betalen met een iPhone

Het systeem heet OVPay. Omdat toegangspoortjes en poortjes vernieuwd moeten worden, is Lelystad vooralsnog de enige plek in Nederland waar het systeem actief is. Toegangspoortjes die over OVPay beschikken zijn herkenbaar aan het roze logo. In onderstaande video wordt uitgelegd hoe het systeem werkt.

OVPay laat reizigers in- en uitchecken met een contactloze betaalpas of creditcard, waardoor je ook kunt betalen met Apple Pay. Op die manier kun je met een iPhone of Apple Watch met het ov reizen. Het is hierbij wel belangrijk dat reizigers dezelfde kaart gebruiken tijdens het in- en uitchecken. Zo werkt OVPay:

Stap in de bus en check in met je betaalpas, creditcard of Apple Pay; Is dit je halte? Check dan uit met dezelfde pas als waarmee je bent ingecheckt; De betaling wordt automatisch verwerkt en de volgende dag zie je het bedrag in je betaaloverzicht staan.

Het nieuwe betaalsysteem rolt de komende jaren breder uit in Nederland en moet ervoor zorgen dat reizen via het OV makkelijker moet worden. OVPay laat gebruikers in- en uitchecken via een smartphone, pinpas of creditcard. Ook de OV-chipkaart wordt ondersteund. Meerdere vervoersbedrijven werken samen aan OVPay, waaronder Arriva, GVB, HTM, Qbuzz en NS.

Meer over Apple Pay

Apple Pay is een door Apple ontwikkelde manier om contactloos te betalen met een iPhone of Apple Watch. De betaaldienst is sinds 2019 in Nederland beschikbaar. Nog niet alle banken ondersteunen Apple Pay. In sommige landen is het al mogelijk om Apple Pay in het openbaar vervoer te gebruiken. De verwachting is dat dit de komende jaren ook in Nederland kan.

