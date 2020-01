Apple heeft een tijdje geleden de vernieuwde TV-app uitgebracht en die is ook beschikbaar op smart-tv’s van andere fabrikanten. In dit overzichtsartikel zetten we alle tv’s op een rijtje waar je de TV-app (straks) kunt vinden.

Smart-tv’s met Apples TV-app

De TV-app is compleet vernieuwd in iOS 12.3 en is er niet alleen op Apples eigen apparaten, maar ook op smart-tv’s van andere bedrijven. De televisies die beschikken over AirPlay 2-ondersteuning laten je content streamen via de TV-app. Die applicatie is ook de plek waar je Apple TV Plus, de streamingsdienst van het bedrijf uit Cupertino, vindt. De TV-app is beschikbaar in ruim 100 landen en werkt ook in Nederland.

Op dit moment is de nieuwe applicatie beschikbaar voor enkele recente smart-tv’s van diverse fabrikanten, waarbij het gaat om modellen uit 2018 en 2019. Heb je dus één van onderstaande televisies, dan kun je via AirPlay 2 en de TV-app content kijken.

Samsung FHD/HD 4, 5 Series (2018)

Samsung QLED 4K Q6, Q7, Q8, Q9 Series (2018 & 2019)

Samsung QLED 8K Q9 Series (2019)

Samsung The Frame Series (2018 & 2019)

Samsung The Serif Series (2019)

Samsung UHD 6, 7, 8 Series (2018 & 2019)

Sony Z9G Series (2019)

Sony A9G Series (2019)

Sony X950G Series (2019)

Sony X850G Series (2019 85″, 75″, 65″ and 55″ models)

2020 OLED and NanoCell TVs van LG

Diverse 2019 en 2018 modellen van LG

De komende tijd verschijnen waarschijnlijk meer smart-tv’s waar Apples TV-app op werkt. Zo hebben ook bedrijven als Sony en LG inmiddels ondersteuning ingebouwd of aangekondigd. Zodra er meer bekend is over ondersteunende smart-tv’s, dan werken we dit artikel bij. Hierdoor heb je altijd een volledig overzicht van alle smart-tv’s die de TV-app hebben.

Dit kun je met de vernieuwde TV-app

De TV-app kun je in Nederland gebruiken om via Apple films te huren of te kopen, en deze meteen kijken op je smart-tv. Inmiddels zit daar dus ook Apple TV Plus bij, de Netflix-concurrent die diverse exclusieve films en series aanbiedt. In het buitenland is het ook mogelijk om met de TV-app je te abonneren op betaalzenders, maar in Nederland nog niet. Met AirPlay 2 is het mogelijk om films, muziek en foto’s vanaf je iOS-apparaat naar je tv te streamen.

Wil je de TV-app op je iPhone of iPad gebruiken, dan dient het apparaat te draaien op iOS 12.3 of hoger. Apples TV-app is ook beschikbaar op macOS, waar je ook aan de slag kunt met AirPlay 2. De laatstgenoemde functie werd toegevoegd met de macOS 10.14.5-update.

In onze opinie over Apple TV Plus geven we meer informatie over de nieuwe dienst van Apple. Check ook de uitgebreide review van Apple TV Plus, waarin we de voor- en nadelen van de dienst bespreken.

