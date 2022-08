Overstappen op iPhone: Apple legt in een video uit hoe het moet

Wanneer de iPhone 14 over anderhalve maand uitkomt, zal hij zeker bij sommige Android-gebruikers in de smaak vallen. Daarom heeft Apple nu een video uitgebracht die enkele vragen beantwoordt over het overstappen van Android naar iPhone. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Overstappen naar de iPhone

Nadat WhatsApp het gebruikers onlangs gemakkelijker heeft gemaakt om met hun chat-geschiedenis over te stappen van Android naar iPhone, richt Apple zich nu ook op gebruikers die willen overstappen. In een video gaat Apple in op problemen die van belang zijn voor overstappers. Dat zijn bijvoorbeeld het overzetten van contacten, foto’s en berichten, mogelijke inruilacties, de betrouwbaarheid en meer.

Daarnaast gaat Apple ook specifiek in op de lange ondersteuning voor de iPhone. Veel Android-fabrikanten zijn erg voorzichtig in het communiceren van het update-beleid, wat gebruikers een onzeker gevoel geeft. Met uitzondering van een paar grote fabrikanten zoals Google of Samsung, doen de bedrijven achter Android-telefoons zelden garanties over beveiligingsupdates.

In de video gaat Apple in op het probleem en belooft dat de iPhone-updates blijft krijgen ‘ook als hij ouder wordt’. Als voorbeeld wordt iOS 15 genoemd. Deze versie is nog steeds compatibel met een iPhone 6s die bijna 6 jaar geleden uitkwam.

Nog meer voordelen van de iPhone

Verder gaat Apple uitgebreid in op de algemene levensduur van de iPhone, de waterbestendigheid, levensduur van de batterij, de betrouwbaarheid van iOS, evenals beveiliging en privacy voor je persoonlijke gegevens.

In feite is de video een een verkorte versie van de ‘Switch from Android to iPhone‘-website. Deze legt alles uit wat smartphone-gebruikers moeten weten over het overstappen op een iPhone. Apple heeft ook een ‘Stap over op iOS‘-Android app die het overzetten van gegevens vergemakkelijkt. Deze app maakt het onder meer mogelijk om je schatgeschiedenis van WhatsApp over te zetten.

Blijf op de hoogte

Dagelijks of wekelijks dit soort artikelen in je mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!