5 redenen om van een iPhone 15 over te stappen naar de 16e

De iPhone 16e is niet zo goedkoop als zijn voorganger, maar als je een iPhone 15 hebt zijn dit de 5 redenen om toch over te stappen.

Overstappen van een iPhone 15 naar een 16e

De prijs van 719 euro is niet zo laag als veel mensen hadden gehoopt, maar de nieuwe iPhone 16e is nog steeds een interessante en relatief betaalbare optie. Heb je een iPhone 15, dan zijn dit de redenen waarom je mogelijk zou overstappen naar de 16e.

1. Apple Intelligence

Apple blijft apparaten altijd relatief lang ondersteunen. Desondanks krijgen de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus geen ondersteuning voor Apple Intelligence, wanneer dat in Nederland beschikbaar komt. Vreemd eigenlijk, want deze toestellen waren pas een jaar op de markt toen Apple Intelligence werd gelanceerd.

Toekomstige iOS-updates zullen de AI-mogelijkheden van de iPhone alleen maar blijven uitbreiden. Stap je over naar een iPhone 16e koopt, dan krijg je al deze functies er in de toekomst bij. Als je bij je iPhone 15 blijft, zul je steeds opnieuw weer iets missen.

2. Snellere chip

De iPhone 16e wordt minder dan 18 maanden na de iPhone 15 gelanceerd, maar heeft een chip die twee generaties beter is. De A18 in de nieuwe iPhone levert betere prestaties dan de A16 Bionic van de iPhone 15. De chip is ook veel toekomstbestendiger, grotendeels dankzij de ondersteuning voor Apple Intelligence.

3. Langere batterijduur

De batterijduur is een van de belangrijkste dingen van een iPhone. En als je de iPhone 16e met de 15 vergelijk, wint de nieuwe iPhone het met gemak. Volgens Apple kun je met de iPhone 15 zo’n 20 uur video’s afspelen, maar met de 16e haal je zelfs 26 uur. Jouw persoonlijke ervaring in het dagelijks gebruik zal natuurlijk variëren, maar op basis van deze cijfers kun je met een iPhone 16e een batterijduur verwachten die ongeveer 30 procent hoger ligt. Overigens geldt dit niet voor de iPhone 15 Plus, waar je ook 26 uur video afspelen mee kunt halen.

4. Meer werkgeheugen

De iPhone 15 heeft 6 GB werkgeheugen, terwijl de nieuwe iPhone 16e wordt geleverd met 8 GB. Dankzij deze toename van 33 procent is ondersteuning voor Apple Intelligence mogelijk, maar het zorgt ook voor soepelere prestaties in iOS in het algemeen. Zeker omdat toekomstige software-updates meer eisen stellen aan de hardware van je iPhone.

5. Actieknop

De iPhone 15 was het laatste model een klassieke mute-knop. Datzelfde jaar introduceerde de 15 Pro in plaats daarvan een actieknop. Diezelfde actieknop zit nu op de iPhone 16e. Je kunt zelf bepalen welke functie je aan de actieknop toewijst. Denk aan: de Camera-app openen, een timer starten, Shazam gebruiken, of een regelaar uit het Bedieningspaneel activeren. Wil je er toch liever een mute-knop van maken, dan kan dat ook nog steeds.

iPhone 15: dit mis je als je overstapt naar de 16e

Toch is het niet alleen maar positief als je van je iPhone 15 overstapt naar de 16e. Dit zijn de dingen die je zou moeten missen:

Geen ultragroothoekcamera en macro-modus.

Geen Dynamic Island, maar een notch.

Geen MagSafe, wel draadloos opladen.

Minder helder scherm.

Geen filmmodus of actiemodus voor video.

Geen Ultra Wideband-chip voor nauwkeurige locatie.

Conclusie: overstappen van iPhone 15 naar 16e

De iPhone 16e heeft best veel te bieden als budgetoptie voor Apple Intelligence. De betere batterijduur en de actieknop zijn ook mooie upgrades. Maar als je het moeilijk vindt om het Dynamic Island, MagSafe en andere voordelen van je iPhone 15 op te geven, is het misschien de moeite waard om zo’n 100 euro extra uit te geven voor een iPhone 16.

