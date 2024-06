Dit is waarom ik ben overgestapt van Google Maps naar Waze

Hoewel Maps en Waze allebei van Google zijn, ben ik na lange tijd Google Maps gebruiken toch overgestapt naar Waze. Dit is waarom.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hierom ben ik overgestapt van Google Maps naar Waze

Een belangrijke opmerking vooraf is dat ik alleen een navigatie-app op mijn iPhone gebruik als ik met de auto op pad ga. Fietsen doe ik in de praktijk alleen naar bestemmingen die ik met mijn ogen dicht weet te vinden. En die enkele keer dat ik met de trein ga, gebruik ik de NS-app. Maar als ik tegenwoordig met de auto ga, gebruik ik niet langer Google Maps maar Waze. Ik zet de redenen die ik daarvoor heb voor je op een rij.

Waze-navigatie en live verkeer Waze Inc. 9,4 (23.636 reviews) Gratis via App Store via App Store

1. Eenvoudige interface

Hoewel dit voor sommige mensen een nadeel kan zijn, is het voor mij juist een voordeel. Zoals gezegd, ik zit in de auto als ik ga navigeren. Bij Waze weet ik dan zeker dat alles klopt. Ik kan de app niet per ongeluk op ‘Openbaar vervoer’ of ‘Fietsen’ zetten. Ik heb ook niet meer nodig, dus de eenvoudige interface is voor mij perfect!

2. Flexibele navigatie en waarschuwingen

Navigeren gaat zowel met Google Maps als Waze natuurlijk prima. Maar Waze maakt een verschil door routes automatisch te herberekenen op basis van het verkeer onderweg. Je krijgt ook meldingen bij ongevallen en afgesloten rijstroken. Dankzij het grote aantal gebruikers dat hier aan meewerkt, gebeurt dit een stuk efficiënter dan bij Google Maps. Waze geeft het ook proactief aan wanneer je beter een alternatieve route kunt volgen, iets wat Google Maps niet doet.

3. Waze heeft actuelere kaarten

Het grote aantal gebruikers dat meewerkt aan Waze, heeft meerdere voordelen. Via een puntensysteem worden gebruikers aangemoedigd om data te delen, wat zorgt voor veel actuele verkeersinformatie. Zo worden ook fouten in de kaarten vaak direct aangepast. Hierdoor beschikt Waze over actuelere kaarten dan concurrenten zoals TomTom en Google Maps.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Waze toont de snelheidslimiet

Tijdens het navigeren zie je linksonder continu je huidige snelheid. Die wordt automatisch vergeleken met de toegestane maximumsnelheid op de plek waar je rijdt. Rijd je te hard, dan wordt je snelheid in rood weergegeven. Dit is een groot voordeel van Waze ten opzichte van Google Maps.

Je kunt het aangeven wanneer de ingestelde maximumsnelheid niet klopt. Dit is alleen niet bedoeld voor plekken waar slechts een tijdelijke aanpassing van de maximumsnelheid geldt.

5. Je kunt je agenda koppelen

Het is mogelijk om je agenda aan Waze te koppelen, zodat die automatisch toegang heeft tot je afspraken. Je ziet dan direct waar je naartoe moet wanneer je Waze opent. Bovendien krijg je een seintje wanneer het tijd is om te vertrekken, op basis van de actuele verkeersinformatie. Om je agenda te koppelen, tik je op de menuknop linksboven, kies je voor ‘Instellingen’ en tik je op ‘Geplande ritten’.

Bedenk wel dat Waze dan toegang krijgt tot je volledige agenda (al heeft Google en dus ook Maps sowieso al toegang tot je Google Agenda). Het is niet mogelijk om alleen bepaalde gegevens te delen, maar je hebt zo wel altijd je route en vertrektijd bij de hand.

6. Zoek de beste vertrektijd

Omdat Waze zo goed op de hoogte is van de actuele verkeerssituaties, is het ook mogelijk om de app te laten zoeken naar de beste vertrektijd. Soms is jouw route op het moment dat je wilt vertrekken extreem druk. In tegenstelling tot Google Maps kan Waze je veel betrouwbaarder vertellen wanneer het naar verwachting weer een stuk rustiger is op die route.

Om dit te checken, start je je route. Tik vervolgens rechtsonder op het pijltje omhoog. Onder ‘Zoek de beste vertrektijd’ zie je direct hoe druk het momenteel is en of dat snel weer verandert. Tik op het overzicht voor een gedetailleerdere weergave.

Waze heeft ook nadelen

Ten opzichte van Google Maps heeft Waze natuurlijk ook nadelen. Waze is niet alleen beperkter, je mist ook functies zoals StreetView en Satellietweergave. Maar vervelender is dat je bij Waze te maken hebt met reclame en dat je geen offline kaarten kunt opslaan. Desondanks heb ik vanwege de genoemde zes redenen met tevredenheid de overstap naar Waze gemaakt!

Wil je altijd op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.