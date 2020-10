Oudere iPhones laden zeer langzaam op met MagSafe

Wil je de nieuwe MagSafe-lader gebruiken met een oudere iPhone? Dat kán wel, maar het is geen goed idee. Je smartphone zal dan namelijk zeer langzaam opladen.

Lees verder na de advertentie.

MagSafe werkt slecht samen met oudere iPhones

MacRumors nam de proef op de som: kun je de nieuwe MagSafe-oplader gebruiken met een oudere iPhone? Het antwoord is ja, dat kan. Alle iPhones die draadloos laden ondersteunen zijn in theorie geschikt voor MagSafe. Maar het is geen goed idee.

Alleen de iPhone 12-modellen hebben namelijk sterke magneten in de behuizing. Die zorgen ervoor dat de lader altijd op de juiste plek zit en helpen bij een efficiënte overdracht van stroom. Als je MagSafe gebruikt met een oudere iPhone is het plotseling een zeer trage draadloze oplader.

MacRumors probeerde een iPhone XS Max op te laden met MagSafe. Na een half uur was de batterij slechts voor 13 tot 14 procent gevuld. Ter vergelijking: met een normale draadloze lader van 7,5 watt kreeg diezelfde iPhone er in een half uur 25 of 26 procent accusap bij.

MagSafe is dus bepaald geen goede oplossing voor oudere smartphones van Apple. Met deze nieuwe techniek kun je de iPhone 12 behoorlijk snel opladen, maar bij voorgaande modellen ben je beter af met een normale draadloze lader. Je kunt natuurlijk ook een gewone lader mét draad gebruiken.

MagSafe is de toekomst

MagSafe mag dan niet lekker samenwerken met oudere iPhones, voor de iPhone 12 is het een uitstekende lader. Het is waarschijnlijk ook de eerste stap naar een iPhone zonder oplaadpoort.

Er gaan al jaren geruchten dat Apple de oplaadpoort helemaal wil schrappen. Dat past in de filosofie van het bedrijf: zo’n vreemd gat aan de onderkant van je iPhone doet natuurlijk afbreuk aan het design. Zonder poort is het vermoedelijk ook eenvoudiger om iPhones waterbestendig te maken.

Er zitten best wat haken en ogen aan poortloze iPhones. Je kunt je toestel dan immers niet meer fysiek aan een Mac koppelen en ook bedrade koptelefoons kun je nooit meer gebruiken. Toch denken we dat MacSafe de toekomst is.

Het laatste nieuws over Apple