De tofste functie van de nieuwe Apple Watch is de bloeddrukmeter. Maar ook sommige oudere Apple Watches krijgen deze upgrade. Dit zijn ze!

Deze oudere Apple Watches krijgen óók de bloeddrukmeter (met watchOS 26)

Een hoge bloeddruk is wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak. Dit komt omdat je door een te hoge bloeddruk meer risico loopt op hart- en vaatziekten. Daarom is het goed dat Apple nu een bloeddrukmeter in de Apple Watch gestopt heeft. Tijdens de keynote van 8 september kondigde Apple deze nieuwe Apple Watches aan. Apple zei toen dat de nieuwe Apple Watch Ultra 3 en de Apple Watch Series 11 beide de bloeddrukmeter krijgen.

Wat Apple niet expliciet heeft vermeld is dat ook sommige oudere Apple Watches de bloeddrukmeter krijgen. De feature is beschikbaar op Apple Watch Series 9 of nieuwer en de Apple Watch Ultra 2 of nieuwer. Apple geeft wel aan dat de bloeddrukfunctie niet geschikt is voor gebruikers jonger dan 22 jaar, gebruikers bij wie in het verleden hoge bloeddruk is vastgesteld of gebruikers die zwanger zijn.

De feature voor meldingen bij hoge bloeddruk ligt op dit moment ter goedkeuring bij de regelgevende instantie en wordt naar verwachting deze maand goedgekeurd.

Bloeddrukmeter met een kleine maar…

Apple sleutelt al een tijdje aan de bloeddrukfunctie voor de Apple Watch. Verwacht echter geen exacte getallen zoals bij een traditionele bloeddrukmeter. In plaats daarvan houdt de Watch je bloeddruk langere tijd in de gaten (30 dagen) en krijg je een seintje als er een langere tijd een hoge bloeddruk wordt gemeten.

Apple Watch Series 11 of Ultra 3 pre-order en kopen

Heb je nog een van de véél oudere Apple Watches zonder bloeddrukmeter? En wil je graag de nieuwe functies? De Apple Watch Series 11 is verkrijgbaar in aluminium met de kleuren Spacegrijs, Gitzwart, Roségoud en Zilver. De titanium-versie is er in de kleuren Naturel, Goud en Leisteen. De Apple Watch Series 11 ligt vanaf 19 september in de winkel.

Je kunt de Apple Watch Ultra 3 nu meteen pre-orderen. Je haalt de geavanceerde Apple Watch voor 899 euro. Zorg er wel voor dat je er op tijd bij bent, want meestal is de vraag vrij hoog. De nieuwe Apple Watch komt dan op vrijdag 19 september binnen.

Apple Watch Ultra 3:

