Deze iPhones en Apple Watch vindt Apple nu écht te oud

Apple heeft een aantal oude iPhones en een Apple Watch op de lijst met vintage en verouderde producten gezet. Deze Apple-producten zijn nu écht oud.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze iPhones vindt Apple nu vintage

De iPhone 6s Plus en de iPhone XS Max zijn door Apple nu wereldwijd op de lijst met vintage producten gezet. De iPhone 6s Plus met 32GB opslag stond al eerder op deze lijst, maar nu zijn de andere versies er ook bij gezet.

Producten zijn vintage wanneer Apple meer dan vijf jaar en minder dan zeven jaar geleden is gestopt met de distributie voor verkoop. Apple en erkende Apple serviceproviders willen soms deze vintage producten nog wel eens repareren, maar alleen zolang er nog onderdelen beschikbaar zijn.

Opvallend is wel dat Apple de kleinere iPhone XS en iPhone 6s-modellen nog niet op deze lijst heeft staan. Maar die zullen ongetwijfeld spoedig nog volgen.

En deze Apple Watch is nu verouderd

Daarnaast vindt je nu de aluminium en roestvrijstalen versie van de Apple Watch Series 2 op de lijst met de verouderde producten. Producten zijn verouderd wanneer Apple meer dan zeven jaar geleden is gestopt met de distributie voor verkoop. Ook hier is opvallend dat de Apple Watch Series 2 met een kast van keramiek nog niet op de lijst staat. Maar ook hier zal het waarschijnlijk niet lang meer duren.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe iPhone of Apple Watch kopen

Had jij ook nog zo’n oude iPhone of Apple Watch? Of ben je gewoon een keer toe aan een nieuwe? De nieuwste iPhone is de iPhone 16 en die is te koop vanaf € 869,-. Voor meer prijzen kun je ook nog even ons iPhone 16-prijsoverzicht bekijken.

De nieuwste Apple Watch is de Apple Watch Series 10. Die is nu al te koop vanaf € 419,-. Voor meer prijzen bekijk je ons Apple Watch Series 10-prijsoverzicht.