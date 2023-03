Een oude iPhone kun je beter niet verkopen (en dit is waarom)

Heb jij thuis nog een oude iPhone? Denk dan goed na of je die wilt verkopen, want er is wéér een oude iPhone uit 2007 voor een flink bedrag verkocht.

Oude iPhone brengt opnieuw veel geld op

Heb jij thuis nog een oude iPhone liggen? En nog belangrijker: is de doos nog ongeopend? Dan is het goed mogelijk dat je bij het verkopen van je oude iPhone nog behoorlijk wat geld kan vragen. Afgelopen maand ging een ongeopende eerste generatie iPhone uit 2007 namelijk onder de hamer. En met succes: het iPhone-model werd voor maar liefst 63.356,40 Amerikaanse dollar verkocht.

Deze maand is het weer raak, want een ‘vintage’ iPhone uit 2007 in fabrieksverpakking heeft opnieuw een torenhoog bedrag opgeleverd. De oude iPhone is voor 55.000 Amerikaanse dollar verkocht op een veiling. Het is een iPhone-model met 8 GB-opslag, uitgebracht op 29 juni 2007. De iPhone was destijds te koop voor 599 dollar, dus dit toestel heeft meer dan 54.000 dollar winst opgebracht.

Apple-medewerker heeft iPhone uit 2007 nooit opengemaakt

De telefoon was in handen van een Apple-medewerker. Hij kreeg de iPhone van Apple in 2007. De medewerker heeft de verpakking echter nooit geopend, omdat hij van Apple nóg een iPhone als werktelefoon kreeg. De originele iPhone is om die reden nooit gebruikt en dat blijkt nu dus enorm veel geld op te leveren.

Het bedrag van 55.000 dollar is dus geen recordopbrengst bij de veilig van een oude iPhone. Het bedrag van 63.356,40 dollar vorige maand was dat wél. Nog nooit bracht een originele iPhone zoveel geld op; het vorige record stond op 39.339,60 dollar. Ook dit was een iPhone in fabrieksverpakking uit 2007, met 8 GB opslag.

Enkel originele iPhones in fabrieksverpakking leveren veel geld op

Je kan dus behoorlijk wat geld vragen voor het verkopen van je oude iPhone uit 2007. Een vereiste hierbij is wel dat je iPhone nog in de originele fabrieksverpakking zit. Heb je de iPhone jaren geleden wél uitgepakt? Dan levert de telefoon een flink stuk minder op.

