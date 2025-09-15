Wil jij een nieuwe iPhone (17) kopen? Maar vind je hem eigenlijk te duur? Dan kun je altijd nog je oude iPhone verkopen! Die is namelijk veel geld waard!

Wil jij je oude iPhone verkopen? Zoveel is jouw toestel nog waard!

De pre-order van de nieuwe iPhones is begonnen op 12 september en vanaf 19 september liggen de nieuwe toestellen in de winkels. De prijzen zijn vrijwel hetzelfde als tijdens de release van de iPhone 16. Zo betaal je voor de iPhone 17 (met 256 GB) 969 euro en dat is nog steeds veel geld.

Maar als je een oudere iPhone hebt, kun je ook je vorige toestel verkopen. Je kunt dat geld dan gebruiken om je een nieuwe iPhone aan te schaffe. Wil je eens weten wat je nog voor je oude iPhone kunt krijgen? Vul dan de vragenlijst in op onze iPhoned verkooppagina!

Je kunt hier ook terecht wanneer je een oude Apple Watch, een iPad, een iMac of zelfs een Samsung-telefoon wilt verkopen. Je krijgt meteen te zien hoeveel geld je voor het oude toestel krijgt. Vervolgens stuur je jouw oude toestel op en binnen een paar dagen heb je het geld op je rekening. Ga je toch twijfelen nadat je het toestel hebt opgestuurd? Dan wordt je iPhone zonder kosten weer geretourneerd.

Het fijne van deze manier van verkopen is dat je er verder geen omkijken meer naar hebt. Gewoon opsturen en je weet zeker dat je je geld krijgt. Je hoeft je dan ook geen zorgen te maken over oplichters.

Wil je toch iets meer voor je iPhone hebben? En vind je het niet erg om er meer moeite in te stoppen? Dan kun je ook terecht op tweedehands verkoopsites als Marktplaats. Maar wees dan wel extra voorzichtig met mogelijke oplichters. En houd er rekening mee dat je dan zelf moet onderhandelen over de prijs.

Dit kost de iPhone 17

Apple heeft de iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max uitgebracht. Alle toestellen zijn voorzien van nieuwe functies én betere camera’s. Dat is gelukkig niet terug zien in de prijs, want de iPhone 17 behoudt dezelfde startprijs als de iPhones van voorgaande jaren.

De iPhone 17 Pro is wel duurder geworden. Zoveel kosten de nieuwe iPhones in 2025:

iPhone 17 iPhone Air 256 GB: 969 euro 256 GB: 1.229 euro 512 GB: 1.219 euro 512 GB: 1.479 euro 1 TB: 1.729 euro

iPhone 17 pre-order en kopen

Wil je de iPhone 17 kopen? Dan moet je er wel op tijd bij zijn. Vaak is de vraag de eerste maanden ontzettend groot.

