Helft van de Nederlandse iPhone-gebruikers heeft 4 jaar oude smartphone

iPhone-gebruikers in Nederland voelen niet snel de noodzaak om hun toestellen te upgraden. Veel mensen gebruiken namelijk een relatief oud model, met een leeftijd van minimaal 4 jaar.

Heb jij ook een iPhone 8 of ouder?

De helft van de iPhone-gebruikers in Nederland heeft een toestel van minimaal vier jaar oud. Dat blijkt uit een onderzoek van Telecompaper. Dit betekent dat de meeste mensen niet iedere twee jaar de noodzaak voelen om te upgraden naar het nieuwste model. Sterker nog: steeds meer mensen kiezen voor een tweedehands- of refurbished-model dat nieuwer is dan hun huidige smartphone, maar ouder dan het meest recente Apple-toestel.

Zo’n 8 procent van de Nederlandse iPhone-gebruikers loopt rond met een iPhone 8 uit 2017. Met een aandeel van maar liefst 16 procent vult de iPhone 11 uit 2019 de meeste Nederlandse broekzakken. De nieuwste smartphones van Apple hebben een relatief0 klein marktaandeel: slechts 8 procent van de gebruikers heeft een iPhone 12(Pro). De iPhone 13(Pro) doet het niet veel beter, want ook daar zien we dat 8 procent van de Nederlandse iPhone-gebruikers dit toestel heeft. Dat betekent dat maar liefst 84 procent van de iPhone-gebruikers in Nederland met een smartphone van minimaal 2,5 jaar oud rondloopt.

iPhone 11

Opvallend is dat Nederlandse jongeren (18 tot en met 24 jaar) over het algemeen sneller een nieuwe telefoon aanschaffen. Zij laten de Pro-toestellen van Apple overigens vaak links liggen – mogelijk omdat ze deze te duur vinden. De reguliere iPhone 11 is momenteel de populairste Apple-smartphone onder Nederlandse jongeren. Maar liefst 20 procent van hen loopt met dit toestel rond.

Goede software-ondersteuning werpt zijn vruchten af

Apple voorziet zijn smartphones ontzettend lang van de laatste software-updates. Zo draait de 7,5 jaar oude iPhone 6S nog altijd op iOS 15, de meest recente versie van Apples mobiele software. Hierdoor is het toestel ook in 2022 nog veilig te gebruiken en goed bestand tegen hackers. Daarnaast beschikken gebruikers nog altijd over veel van de laatste software-features, die iOS 15 met zich meebrengt.

Slechts 6 procent van de Nederlandse gebruikers heeft een iPhone die niet meer door Apple wordt ondersteund. In Android-land is er veel meer sprake van segmentatie, omdat Android-toestellen slechts twee tot vier jaar software-updates krijgen. Veel van deze mensen gebruiken dan ook verouderde Android-versies, waardoor ze kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen.

