Dit gebeurt er met je oude iPhone wanneer je hem gaat inruilen

Via Apple en andere (web)shops kun je jouw oude iPhone inruilen. Maar wat gebeurt er daarna met je oude iPhone?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Oude iPhone inruilen: dit gebeurt ermee

Het gros van de ingeruilde iPhones wordt gerefurbished en vervolgens voor een lagere prijs weer verkocht. Hoe dit precies in zijn werk gaat en op welke schaal dit gedaan wordt, is te zien in een nieuwe video van The Wall Street Journal.

Je krijgt een kijkje achter de schermen bij U.S. Mobile Phones (USMP). Dit bedrijf verwerkte het afgelopen jaar meer dan 2,5 miljoen inruiltoestellen en de meeste daarvan waren iPhones.

In de video zie je het proces dat een iPhone 11 ondergaat nadat deze is ingeruild voor een nieuw toestel. Dat proces bestaat uit het wissen van gegevens, schoonmaken, beoordelen van de onderdelen en het vastkitten. Het is slechts één exemplaar van de 3000 iPhones die tegelijkertijd bij USMP binnen kwamen.

Dit levert je oude iPhone op

De oude iPhone die in de video wordt ingeruild, wordt uiteindelijk verkocht voor 350 dollar. De inruilwaarde van de iPhone bedroeg zo’n 200 dollar, dus dat is best een behoorlijke winst. Deze prijs geeft de consument een aardige korting, terwijl er voor het bedrijf ook nog genoeg winst overblijft. De marge zit ergens tussen de 10 en 15 procent.

Maar er zijn natuurlijk wel wat kostenposten bij het inruilen van een oude iPhone. Het opknappen van de toestellen kost geld en verlaagt de winst gemiddeld met zo’n 10 procent. En dan zitten er ook nog iPhones tussen die te slecht zijn voor reparatie en voor nog meer verlies zorgen. Maar omdat het op zo’n grote schaal gebeurt, blijft het toch zeker de moeite waard.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Trade In en Refurbished iPhone

Ben je zelf toe aan een nieuwe iPhone, dan kun je gebruikmaken van de dienst Apple Trade In. Je kunt er ook voor kiezen om via Apple een refurbished iPhone aan te schaffen. Wat voor jou de beste keuze is, hangt af van het toestel dat je momenteel hebt. De beste deals voor een refurbished iPhone 14 zie je hieronder:

Wil je liever een nieuwe iPhone 14? Check dan onze iPhone14-prijsvergelijker. Dan weet je zeker dat je de beste prijs te pakken hebt.

Wil je meer weten over de nieuwste Apple-producten? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!