Jouw oude iPhone kan 63.000 dollar waard zijn

Waarschijnlijk liggen je oude iPhones ergens in een kast te verstoffen. Wees er zuinig op, want een antieke telefoon kan een goudmijn zijn. De originele iPhone uit 2007 is gisteren op een veiling verkocht voor 63.456,40 (!) dollar.

Eerste generatie iPhone is goud waard

Een ongeopende eerste generatie iPhone uit 2007 ging bij het Amerikaanse bedrijf LCG Auctions onder de hamer. Het is een iPhone-model met 8 GB-opslag, uitgebracht op 29 juni 2007 en destijds te koop voor $599.

De veiling startte op 2 februari en de startprijs was $2500. Er volgden 27 biedingen op de verzegelde smartphone, met een duizelingwekkende $63.356,40 dollar als eindbod. Nog nooit bracht een ‘vintage’ iPhone zoveel geld op. Het vorige record stond op $39.339,60. Ook dit betrof een Factory Sealed iPhone uit 2007, met 8 GB opslag.

De ongebruikte iPhone was eigendom van de Amerikaan Karen Green, die hem in 2007 cadeau kreeg van vrienden. Omdat de originele iPhone alleen compatibel was met de provider AT&T en ze een klant was van Verizon, stopte ze hem ongeopend weg in een kast. Dat bleek een gouden zet, want het levert haar zestien jaar later een flink zakcentje op. Het geld wil ze investeren in haar tattoo-studio in New Jersey.

6,1 miljoen exemplaren

De eerste generatie iPhone is een collector’s item, maar reken jezelf niet direct rijk als je een exemplaar op zolder aantreft. De antieke iPhone levert alleen de nodige knaken op als hij verzegeld in de originele verpakking zit. De eerste generatie iPhone is zo’n 6,1 miljoen keer verkocht, dus er zijn er genoeg in de omloop. Gebruikte toestellen leveren hooguit een paar tientjes op.

Hoewel het toestel meer opbracht dan welke iPhone ook, zijn de specificaties bescheiden. De eerste generatie iPhone uit 2017 heeft een 3,5-inch scherm, met een resolutie van 320 x 480 pixels. Fotograferen doe je met een 2-megapixelcamera en mobiel internetten gaat over het 2G-netwerk.