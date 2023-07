Heb je nog een oude Intel Mac? Dan hebben we slecht nieuws

Gebruik je nog een oude Intel Mac? Dan hebben we slecht nieuws, want de laptops krijgen binnenkort geen ondersteuning meer voor nieuwe macOS-updates.

Apple neemt afscheid van Intel

In 2020 presenteerde Apple de eerste Macs die draaien op Apple Silicon, Apple’s eigen chip. Sindsdien heeft Apple in alle nieuwe modellen van de Mac(book) de nieuwe eigen processor verwerkt. Door de chip volledig zelf te produceren sluit Apple Silicon perfect aan op de software van de Mac. De nieuwe chips zijn uiteraard sneller en efficiënter, waardoor de batterij van de Mac langer meegaat.

Dankzij hun eigen processor is Apple nu niet meer afhankelijk van andere fabrikanten bij het productieproces. Eerder leverde Intel de chips voor de iMac en MacBook, maar daar is met de introductie van Apple Silicon een einde aan gekomen. Het lijkt er nu op dat de oude Intel Macs sneller dan verwacht geen nieuwe macOS-versies meer krijgen. En dat is niet alles: er komen dan ook geen beveiligingsupdates meer.

Intel Macs krijgen geen macOS-updates meer

De laatste MacBook Pro met een Intel-processor werd uitgebracht in 2020. Heb je nog een Mac die draait op een oude chip van Intel? Dan moet je misschien langzaam naar een upgrade gaan kijken. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat Apple de Mac steeds minder lang van nieuwe macOS-versies voorziet. Eerst was dit nog meer dan 7 jaar, nu blijft het steken op ongeveer 6,5 jaar.

Wanneer de Mac geen ondersteuning meer heeft voor de nieuwste macOS-versie, krijg je wel nog twee jaar nieuwe beveiligingsupdates. Daarna houdt ook dat op, waardoor je Mac mogelijk kwetsbaar is voor kwaadaardige software. Als je een oude Intel Mac hebt krijg je waarschijnlijk nog maximaal drie jaar ondersteuning voor de macOS-updates. Daarna komen er geen nieuwe functies meer naar je Mac.

Slecht nieuws dus voor gebruikers met een oude Intel Mac, maar goed nieuws voor Apple. Op dit moment moet macOS namelijk geprogrammeerd worden voor zowel Intel-processors als voor Apple Silicon. Wanneer de oude Intel Macs geen nieuwe macOS-versies meer ontvangen hoeft dit natuurlijk niet meer. Hierdoor kan macOS een stuk efficiënter worden.

Deze Mac vallen dit jaar af

Apple heeft dit jaar macOS Sonoma geïntroduceerd, maar ook deze update komt niet meer naar een aantal Macs met een processor van Intel. Dit jaar vallen de MacBook Pro 2018, MacBook Air 2018 en de Mac mini 2018 af. Deze toestellen krijgen geen nieuwe functies meer, maar zullen voorlopig wel nog beveiligingsupdates krijgen. Na twee jaar vallen deze updates ook weg.

Heb jij een oude Intel Mac, maar wil je de nieuwe functies van macOS wel hebben? Dan is het verstandig om een nieuwe Mac te kopen. De meest geavanceerde MacBook van dit moment is de MacBook Pro 2023. Wil je een goedkopere MacBook, maar wel met een groter scherm? Dan is de 15-inch MacBook Air 2023 de juiste keuze! Bekijk alle prijzen in onze prijsvergelijker:

