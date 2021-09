Bandjesperikelen: Oude bandjes passen mogelijk niet op Apple Watch Series 7

Volgens de laatste geruchten is het vrijwel zeker dat de Apple Watch Series 7 een nieuw design krijgt. Maar passen de bandjes van je oude Apple Watch dan nog wel? De laatste geruchten zijn tegenstrijdig, maar wij denken stiekem van wel.

Oude bandjes op Apple Watch Series 7

Volgens Max Weinbach op Twitter passen de oude bandjes niet op de nieuwe Watch. Een Apple Store-medewerker vertelde hem dat er geen 40/44-bandjes meer geleverd werden. Daarom wordt verwacht dat de oude bandjes niet op de nieuwe Apple Watch Series 7 passen.

Mark Gurman reageerde echter vlot op de tweet. Hierin staat dat dit niet hoeft te betekenen dat de bandjes voor de Apple Watch niet compatibel zijn. Hij bevestigde wel dat de voorraad 40/44-bandjes in de Apple Stores behoorlijk geslonken is.

Een nieuwe look hoeft niet per se te betekenen dat de bandjes niet passen. Het is immers niet de eerste keer dat Apple een nieuw design voor de Watch uitbrengt. Vanaf de Apple Watch 4 kreeg het horloge een rondere vorm en had het horloge iets andere afmetingen. De horlogebandjes van de Series 4 waren echter prima te gebruiken op de oudere Apple Watch.

Gevlochten solobandjes

Apple geeft bij specifieke bandjes aan (zoals het gevlochten solobandje) dat ze ‘alleen geschikt voor Apple Watch SE en Apple Watch Series 4 of nieuwer zijn. De bandjes passen alleen bij de gekozen kastgrootte en niet bij een andere kastgrootte’.

Desondanks zijn ze te gebruiken op bijvoorbeeld een Apple Watch Series 3. Soms zie je dat ze niet perfect passen, maar ze zijn zeker compatibel. Daarnaast zal Apple hoogstwaarschijnlijk nog steeds bandjes maken voor de Apple Watch SE. En daarvan blijft het design waarschijnlijk gelijk.

Zeker weten of je oude bandjes passen? Nog even geduld

Om het zeker te weten moeten je nog even wachten tot de Apple Watch Series 7 er daadwerkelijk is. Apple houdt mogelijk drie verschillende events in september en we verwachten de Apple Watch Series 7 te zien tijdens het iPhone 13-event. De precieze datum is nog niet bekend.

In de wandelgangen wordt gesproken over 14 september. Houd daarom onze website in de gaten voor het laatste nieuws. We zijn natuurlijk ook te volgen via de nieuwsbrief of de (gratis) iPhoned-app.