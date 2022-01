Deze oude apparaten verkoopt Apple nog steeds (en dat is maar goed ook)

De release van de Lion King is alweer 28 jaar geleden en de eerste Blade Runner-film is nu 40 jaar oud. Ook sommige oude apparaten van Apple gaan inmiddels al behoorlijk lang mee. Toch worden een aantal van deze ‘oudjes’ nu nog steeds verkocht. En dat is eigenlijk maar goed ook!

Deze oude Apple apparaten worden nog steeds verkocht

Apple breng jaarlijks nieuwe producten op de markt, maar de oude apparaten worden (gelukkig) niet vergeten. Zo kun je nog steeds Apple-producten nieuw kopen die inmiddels al vijf jaar oud zijn. Wij hebben een drie van de leukste ‘oude meuk’ voor je op een rijtje gezet.

1. A10 Fusion-processor

Ken je de iPod Touch nog? De versie uit 2019 wordt nog steeds door Apple verkocht. Dat is toch pas een paar jaar geleden, denk je misschien. Maar als je de specificaties bekijkt zie je dat deze iPod een A10-chip heeft. En deze chip kwam je als eerste tegen in de iPhone 7 en iPhone 7 Plus. De release van de iPhone 7-generatie was al in 2016 en dit oude beestje gaat dus alweer 6 jaar mee. Toch zijn de toestellen nog steeds nieuw te koop en is het mogelijk om iOS 15 op de iPhone 7 (Plus) te installeren.

Alle iPhone 7-aanbiedingen vergelijken:

2. Apple Watch Series 3

Ook bij de Apple Watch is er nog steeds een oud gediende te koop. De Apple Watch Series 3 heeft ondersteuning voor WatchOS8, maar verscheen al in 2017. Het grote nadeel van de Series 3 (behalve dat hij ook echt behoorlijk wat langzamer is dan de Apple Watch Series 7) is de beperkte opslagruimte. Veel extra apps hoef je dus niet te installeren, want dan loop je al snel tegen de limiet aan. Vaak is dat dan ook hét grote nadeel van oude Apple apparaten: de beschikbare opslagruimte is vaak niet meer toereikend.

Alle Apple Watch Series 3-aanbiedingen vergelijken.

3. Mac mini (met Intel-chip)

Een andere oude bekende die nog steeds verkocht wordt is de Mac mini met Intel-chip uit 2018. De Intel-mini heeft de afgelopen jaren verschillende upgrades gekregen. Inmiddels is er een Mac Mini met M1-chip en wij duimen dat er dit jaar een Mac mini met M2 komt! Toch verkoopt Apple nog steeds de oudere apparaten uit Intel-mini-serie, maar toch zijn ze niet altijd goedkoper dan de M1-versie. Er zijn echter redenen om toch nog voor de Intel-mini te gaan en een daarvan is als je ook Windows op je Mac mini wilt draaien via Boot Camp.

Alle Mac mini-aanbiedingen vergelijken.

Lange ondersteuning voor oude apparaten van Apple

Dat Apple de oudere producten nog steeds verkoopt, is niet vreemd. De iPhone 7 ondersteunt nog steeds de meeste recente iOS-versie (15). En heb je een Apple Watch Series 3, dan kun je nog steeds de nieuwste WatchOS (8) erop zetten. De oude apparaten van Apple zijn vaak nog een prima optie, wanneer je niet (te)veel geld wilt uitgeven. Vooral omdat duurzaamheid steeds belangrijker wordt, is het goed dat Apple zo lang ondersteuning voor de oude apparaten geeft.

Toch moet je altijd goed rondkijken of het slim is om nu nog bijvoorbeeld een oude Apple Watch Series 3 te kopen. De Apple Watch SE is wel wat duurder, maar inmiddels een stuk beter dan de Apple Watch Series 3.

