Oude AirPods verkopen, vervangen of recyclen: dit zijn de beste opties

Na een paar jaar is het toch echt zover, want je favoriete oordopjes zijn eigenlijk aan vervanging toe. Maar wat moet je doen met je oude AirPods: ga je ze vervangen, verkopen of recyclen? Wij laten zien wat de beste oplossing is voor je oude oordopjes (en voor je portemonnee)!

Oude AirPods: recyclen, vervangen of verkopen?

De eerste Apple AirPods verschenen alweer in 2016 en inmiddels hebben we een aantal verschillende generaties van de oordopjes langs zien komen. Voor veel van de oudere oordopjes begint de leeftijd inmiddels op te spelen. De accu houdt het niet zolang meer lang vol of ze hebben hier en daar (behoorlijk wat) beschadigingen opgelopen.

De oplossing die voor de hand ligt is om een nieuw setje te kopen, maar er zijn genoeg andere opties die we je hier laten zien. En als je dan toch overstapt naar bijvoorbeeld de AirPods 3, laten wij zien wat je het beste met je oude setje doet.

1. Verkopen van oude AirPods: dat doe je zo

Werken je oude AirPods nog prima, dan is het slim om ze te verkopen. Dit kan bijvoorbeeld bij tweedehands (refurbished) winkels of op Marktplaats. Veruit de populairste optie in Nederland is Marktplaats, gezien de naamsbekendheid en het grote aantal dagelijkse bezoekers. Voor België is de website 2dehands een soortgelijke website. Je vindt er allerhande nieuwe en gebruikte Apple-producten, dus je oude AirPods kun je hier ook prima verkopen.

Marktplaats: verkopen van je tweedehands AirPods

Voor het verkopen op Marktplaats (of 2dehands) moet je wel een paar zaken in je achterhoofd houden. Zorg voor duidelijke foto’s van de AirPods en alle bijbehorende toebehoren. Maak een duidelijke beschrijving en bepaal een realistische prijs. Check hiervoor de andere advertenties van AirPods en kijk ook online wat er gevraagd wordt.

Heb je eenmaal een koper gevonden die de juiste prijs wil betalen, maak dan een afspraak en zorg dat je niet alleen thuis bent. Niet iedereen op Marktplaats heeft even goede bedoelingen. Spreek vooraf duidelijk de prijs af, zodat je niet tijdens de koop alsnog moet onderhandelen.

Vaak is het ook slim om de betaling via de berichten van de site te laten lopen, en dat gaat op Marktplaats gewoon met iDEAL. Check ook altijd hoeveel jaar iemand lid is op de site en zijn of haar beoordelingen.

2. Repareren en batterij vervangen van oude AirPods

Werken je AirPods niet meer of is de batterij supersnel leeg? Dan heb je de optie om ze te laten repareren. Zelfs wanneer je al nieuwe AirPods hebt gekocht is het soms verstandig om je oude nog te laten repareren. Dan brengen ze bij een eventuele verkoop aanzienlijk meer op.

Voor het vervangen van je AirPods (per oortje) betaal je buiten de garantie een vaste prijs. Ook handig om te weten: heb je AppleCare+? Dan betaal je altijd 29 euro per incident. Zie hieronder het overzicht met de prijzen voor het vervangen van een oordopje.

AirPods Pro: 99 euro per stuk

AirPods Pro oplaadcase: 99 euro per stuk

AirPods (alle modellen): 75 euro per stuk

AirPods oplaadcase: 65 euro

AirPods draadloze oplaadcase: 75 euro

AirPods MagSafe-oplaadcase: 75 euro

Ook voor het vervangen van de batterij van de AirPods zit een prijskaartje. Hieronder vind je de prijzen die Apple vraagt voor het vervangen.

AirPods Max: 85 euro.

AirPods / AirPods Pro: 54,99 euro per stuk

Oplaadcase en draadloze oplaadcase (alle modellen): 54,99 euro per stuk

Batterij van oude AirPods zelf vervangen

Het is vrijwel onmogelijk om zelf de batterij te vervangen van je oude AirPods (Pro). Begin er daarom maar niet aan. De website iFixit (waar je reparatiehandleidingen vindt) geeft het zelf vervangen van de batterij van de AirPods de hoogste moeilijkheidsgraad. Overigens is het vervangen van de batterij in de oplaadcase ook behoorlijk lastig.

Ook interessant: Zelf je iPhone repareren? Apple helpt met ‘Self Service-reparaties’

3. Oude AirPods kapot: laat ze recyclen

Apple heeft geen trade-in opties voor Airpods, behalve dat ze de oordopjes gratis voor je recyclen. Hiervoor hoef je de oude AirPods alleen maar op te sturen en Apple doet de rest. Via de website van Apple vind je alle Apple Store’s bij jou in de buurt. Maar je kunt hier ook lokale instanties als WeCycle voor gebruiken. Ook in veel supermarkten vind je hun recycle-bakken voor het deponeren van kleine elektronische apparaten.

Gratis vervanging onder garantie of AppleCare+

Controleer altijd even of er nog garantie zit op je oude AirPods. Apple geeft je één jaar dekking na de aankoopdatum op fabricageproblemen voor je AirPods en de Apple accessoires die erbij horen. Met het AppleCare Protection Plan of AppleCare+ wordt dat twee jaar.

Vergeet overigens niet dat je ook via de Nederlandse consumentenwetgeving recht hebt op gratis reparatie of vervanging, korting of restitutie door de verkoper als goederen een gebrek vertonen of niet voldoen aan de koopovereenkomst.

Dit is wel een grijs gebied, want dit heeft te maken met de verwachte levensduur van een artikel (in dit geval de AirPods). Voor meer informatie over vervanging en garantie, check je de website van Apple over vervangen, service en reparatie van AirPods.

Handige tips voor je AirPods

Heb je problemen met het koppelen van je AirPods aan je andere Apple-apparaten? Geen probleem, met dit stappenplan om je AirPods te koppelen lukt het je zeker. Ook wanneer je voor de zoveelste keer je AirPods kwijt bent, hebben we de oplossing voor je met de zoek mijn AirPods-functie.

