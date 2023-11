Heb je nog een oud Gmail-account? Dan raak je die misschien kwijt

Heb je ergens nog een oud Gmail-account die je bijna niet gebruikt, maar stiekem niet kwijt wilt? Dan moet je even oppassen. Google gaat met een grote schoonmaak beginnen en oude accounts verwijderen!

Gmail gaat oude accounts opruimen

Gmail bestaat al jaren en grote kans dat je een (of meerdere) account(s) bij de maildienst van Google hebt. Sommige accounts bestaan zelfs al heel lang en misschien was je zelfs alweer vergeten dat je er een hebt.

Toch is het dan even belangrijk om goed na te gaan of je ergens nog een account bij Gmail hebt. Op 1 december 2023 begint er namelijk een grote opruimactie bij Google (dus ook Gmail) waarbij inactieve accounts worden verwijderd. Hiermee worden alle gegevens dus ook voor altijd weggegooid.

Lees meer: Google’s beleid voor inactieve Google-accounts

Google doet dit omdat oude Gmail-adressen die al tijden niet meer gebruikt worden een veiligheidsrisico vormen. Denk bijvoorbeeld aan een oud wachtwoord wat inmiddels al gelekt is en nog door je oude account wordt gebruikt. Of dat er nog nooit een tweestapsverificatie is ingesteld. Google gaat deze accounts nu preventief verwijderen.

Deze accounts zijn het eerst aan de beurt

Google gaat beginnen met de accounts die zijn aangemaakt en daarna nooit meer zijn gebruikt. Vaak zijn dit e-mailadressen die werden gebruikt om ergens een keer in te loggen en daarna nooit meer. Ook zijn het vaak adressen die voor spam-doeleinden misbruikt werden.

Heb je nog een oud Gmail-account waaraan andere services gekoppeld zijn, zoals een YouTube-account? Dan hoef je je geen zorgen te maken. Ook wanneer je een betaald abonnement hebt, voor een app of dienst, is er niets aan de hand.

Staat je oude Gmail-account op de lijst om weggegooid te worden? Dan krijg je sowieso eerst een berichtje van Google. Wil je het oude Gmail-account dan toch bewaren? Dan moet je even inloggen met de account-gegevens.

