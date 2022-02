Hoe ziet de opvouwbare MacBook met 20-inch scherm eruit?

Apple ziet nog niet zoveel in een vouwtelefoon, maar het bedrijf lijkt zijn zinnen te hebben gezet op een opvouwbare MacBook met reusachtig 20-inch scherm. Hoe ziet dat eruit?

Opvouwbare MacBook met reusachtig scherm

Het was het spectaculairste Apple-gerucht van deze week. Volgens de zeer betrouwbare analist Ross Young onderzoekt Apple de mogelijkheid om MacBooks met opvouwbare schermen aan te bieden. Het gaat om schermen van ongeveer 20 inch met resoluties van 4K of hoger.

Zo’n vouw-MacBook is nuttiger dan het klinkt. Hij kan namelijk op twee manieren worden gebruikt, zo beschrijft Young. Allereerst doet de MacBook in gevouwen toestand dienst als een ‘gewone’ laptop, waarbij het onderste deel fungeert als een schermtoetsenbord.

Klap je de opvouwbare MacBook uit, dan heb je een 20-inch monitor voor je neus. De Mac bedien je dan met een externe muis en toetsenbord. Erg functioneel, want het display van de huidige MacBooks is net te klein voor op je (thuis)kantoor. Dit product zou de monitor voor veel mensen overbodig maken.

De tekeningen de je op deze pagina ziet, zijn gemaakt door industrieel ontwerper Federico Donelli. Hij maakte de concepten in opdracht van Astropad. Op de illustraties zien we een soort hybride MacBook/iPad. Het apparaat heeft daar een touchscreen en Apple Pencil-ondersteuning, dus je kunt hem ook gebruiken als tekentablet.

Of een opvouwbare iPad Pro?

Het gerucht van Young is opvallend, want tot nu toe zag Apple niets in een Mac met touchscreen. Onder meer Phil Schiller, de marketingschef van Apple, heeft meermaals aangegeven daar geen voorstander van te zijn. Het macOS-besturingssysteem is volledig geoptimaliseerd voor indirecte invoer (muis of trackpad) in plaats van directe aanraking. En je kunt volgens Schiller niet voor beide optimaliseren.

Wat we aannemelijker vinden, is dat Apple een opvouwbare iPad in ontwikkeling heeft. Die is met iPadOS al volledig ontworpen voor aanraking, dus dat zou een logischere stap zijn. Bovendien zou een MacBook met touchscreen de iPad Pro kannibaliseren.

Mogelijk horen we binnenkort meer geruchten over een opvouwbare MacBook of iPad.