Apple werkt aan een innovatieve schermtechniek voor opvouwbare smartphones. Een zelfhelend iPhone-scherm moet er namelijk voor zorgen dat barstjes en krasjes automatisch opgevuld worden.

Patent: Opvouwbare iPhone krijgt zelfhelend scherm

Dat blijkt uit een patentaanvraag die door Apple is ingediend. Hierin beschrijft het bedrijf uit Cupertino een innovatief ‘zelfhelend’ scherm voor opvouwbare smartphones. De aanvraag is opvallend, want Apple verkoopt (nog) geen foldable, in tegenstelling tot concurrenten als Samsung en Huawei.

Apple denkt erover na om opvouwbare smartphones een speciaal schermlaagje mee te geven. Deze is flexibel en in staat om krassen, deukjes en stootjes op te vullen. Apple beschrijft net genoeg van de werking om het idee (intellectueel) toe te eigenen, maar geeft niet alle geheimen bloot.

De iPhone-maker denkt er in ieder geval over na om dit ‘zelfhelende’ laagje automatisch te laten werken. Apple speelt hiermee in op een belangrijk punt van kritiek op opvouwbare smartphones: ze zijn nog niet heel stevig. Het buigpunt verslapt bij veel telefoons op een gegeven moment, of het scharnier hobbelt qua kwaliteit achteruit.

Hierdoor loop je het risico dat je buigbare smartphone op een gegeven moment kapot gaat. De eerste Samsung Galaxy Fold werd bijvoorbeeld geteisterd door schermproblemen. Zijn opvolger is steviger, maar opvouwbare smartphones blijven gevoelige apparaten.

Apple werkt al langer aan opvouwbare iPhone

Achter de schermen werkt Apple al jaren aan een opvouwbare iPhone. Het mysterieuze toestel duikt regelmatig op in patenten, geruchten en gelekte afbeeldingen. Bovendien plaatste de iPhone-maker onlangs een grote bestelling bij Samsung voor het leveren van flexibele schermen.

Voorlopig blijft het echter bij toekomstmuziek. Het is niet aannemelijk dat Apple binnenkort een opvouwbare smartphone aankomt. Eerst staan namelijk de iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini op de planning. De nieuwe iPhones van 2020 worden vermoedelijk tijdens een evenement op 13 oktober aangekondigd.

