‘LG helpt Apple met ontwikkelen opvouwbare iPhone’

Apple zou de hulp ingeschakeld hebben van LG om de eerste iPhone met een buigbaar scherm te ontwikkelen.

‘LG helpt Apple met opvouwbare iPhone’

Dat schrijft het Chinese DigiTimes op basis van ingewijden. Achter de schermen is Apple nog steeds druk bezig met het onderzoeken van een futuristische iPhone met een scherm dat je kunt opvouwen. LG zou nu de oledpanelen gaan leveren die buigbaar genoeg zijn.

De timing van het gerucht is opvallend, want eerder deze week stelde een ander gerucht nog dat Apple aan een buigbare iPhone werkt met een 7 inch-scherm. Samen met Apple Pencil-ondersteuning zou deze iPhone in 2023 op de markt komen.

Al sinds 2016 zien we verhalen opduiken over Apple die onderzoek doet naar een iPhone met een scherm dat je uit kunt vouwen. Op die manier heb je een compacte iPhone die je groter kunt maken, zodat hij de functionaliteit van een iPad mini kan krijgen. De afgelopen maanden nemen de geruchten toe, wat erop kan wijzen dat Apples onderzoek een nieuw stadium ingaat.

Uitvouwbaar of opklapbaar?

Dit gerucht wil overigens niet zeggen dat LG de massaproductie van deze schermen voor zijn rekening neemt als het zover is. Al jaren is Samsung de primaire oled-leverancier voor Apple, maar levert LG ook een wat kleinere hoeveelheid aan schermonderdelen. Het zou dus goed kunnen dat net als bij de huidige iPhones LG en Samsung allebei de productie op zich nemen.

Apple zou momenteel twijfelen tussen twee soorten buigbare iPhones. De eerste variant is degene die we in dit gerucht bespreken: een iPhone die je als een boek openvouwt om het scherm groter te maken en meer op een iPad mini te laten lijken. De andere optie is een opklapbaar toestel dat je naar boven openvouwt. Daardoor is de ingeklapte versie enorm compact, zodat je hem gemakkelijk in je broekzak met je mee kunt nemen.

