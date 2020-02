Apple onderzoekt een nieuw soort techniek voor de opvouwbare iPhone. Daar waar de meeste andere toestellen een scharnier gebruiken, kiest de iPhone-maker voor een scherm met ‘flappen’.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Zo voorkomt opvouwbare iPhone kreukels’

Dat blijkt uit een patent dat onlangs door Apple is ingediend bij de USPTO, de Amerikaanse octrooienorganisatie. In het document is te zien dat het bedrijf uit Cupertino een nieuwe techniek voor opvouwbare smartphones heeft ontwikkeld. Apple wil het scharnier namelijk in de onderliggende behuizing plaatsen en een compleet flexibel scherm gebruiken dat aan beide zijden uitsteekt.

Op die manier kan het display meebuigen op het moment dat je de toekomstige iPhone wil open- of dichtvouwen. Omdat het scherm hierbij onder een hoop druk komt te staan, wil Apple het display aan beide kanten iets laten uitsteken. Dankzij deze ‘flappen’ is het scherm iets groter dan de behuizing, waardoor er een beetje speling ontstaat tijdens het opvouwen.

Deze nieuwe techniek moet ervoor zorgen dat je geen kreukels in het scherm krijgt tijdens het opvouwen, een probleem waar andere ‘foldables’ nu nog mee worstelen. Lenovo blijft bijvoorbeeld vaag over de duurzaamheid van de vernieuwde Motorola Razr, een opvouwbare Android-telefoon die binnenkort uitkomt. Dit toestel gebruikt een scharnier om het scherm op te vouwen. Ook de reeds verschenen Samsung Galaxy Fold gebruikt deze techniek.



Patenten schetsen grote plaatje

Apple dient wekelijks tientallen patenten in, maar de meeste innovaties zien nooit het daglicht. Het is dus allerminst zeker dat de opvouwbare iPhone binnenkort gepresenteerd wordt. Wel zeggen patenten iets over de richting die Apple opgaat. Er duiken bijvoorbeeld al jarenlang patenten over opvouwbare iPhones op, dus het is zo goed als zeker dat het bedrijf van Tim Cook alle ontwikkelingen op de voet volgt.

Lees verder: Opinie: Apple, wacht nog maar een paar jaar met die opvouwbare iPhone