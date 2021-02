Een onderzoeksbureau claimt dat de eerste opvouwbare iPhone in 2023 verschijnt. Deze telefoon kun je bedienen met de Apple Pencil, het iPad-pennetje. De opvouwbare iPhone zou tussen de 7,3 en 7,6 inch groot worden.

Lees verder na de advertentie.

‘Opvouwbare iPhone heeft Apple Pencil-ondersteuning’

De claims zijn de wereld ingebracht door Omdia. Dit bedrijf doet onderzoek naar technologiebedrijven en voorziet investeerders van advies. Het onderzoeksbureau claimt dat Apple de langverwachte opvouwbare iPhone in 2023 gaat uitbrengen.

Het toestel zou een oled-scherm krijgen van minstens 7,3 inch. Indien dit waar is, is de opvouwbare iPhone bijna net zo groot als de iPad mini. Apples kleinste tablet heeft een schermdiagonaal van 7,9 inch.

Verder claimt Omdia dat de Apple-telefoon overweg kan met de Apple Pencil. Momenteel kun je dit pennetje alleen op de iPad gebruiken. Tot slot beweert Omdia dat het scherm van de opvouwbare iPhone geleverd wordt door Samsung. Dit bedrijf is een grote leverancier van displays en werkt veelvuldig samen met concurrenten, waaronder Apple.

Omdia is geen bekende naam in het wereldje van Apple-geruchten. Enige scepsis is daarom op zijn plek. Aan de meer positieve kant is het allesbehalve de eerste keer dat er een gerucht over de mogelijke introductie van een opvouwbare iPhone naar buiten komt.

Geruchten over de opvouwbare iPhone

Achter de schermen schijnt Apple namelijk al jaren aan zo’n toestel te werken. Ook de claim dat deze toekomstige iPhone Apple Pencil-ondersteuning heeft, is niet vreemd. De naar verwachting ongeveer net zo grote iPad mini-tablet kan bijvoorbeeld sinds 2019 overweg met Apples stylus.

Hoe de opvouwbare iPhone eruit gaat zien, is nog onduidelijk. Onlangs kwam een gerucht naar buiten dat Apple momenteel twee prototypes test. Eentje zou bestaan uit twee schermen die je kunt openvouwen, zoals de Galaxy Z Fold 2-telefoon van Samsung. Het andere prototype zou een klaptelefoon zijn, naar het voorbeeld van de Motorola Razr.

Apple-insider Jon Prosser meldde onlangs dat het bedrijf vooral brood ziet in een opklapbare iPhone, de tweede optie. Volgens de lekker, die in het verleden bijvoorbeeld de releasedatum van de vernieuwde iPhone SE juist wist te voorspellen, zou Apple de opvouwbare iPhone zelfs geschrapt hebben.

Het laatste nieuws over Apple: