Komt de opvouwbare iPhone in 2023 (of moeten we nog langer wachten)?

Er is eindelijk weer een nieuw gerucht over de opvouwbare iPhone die in 2023 zou verschijnen. Helaas: waarschijnlijk gaat het nog wel eventjes duren voordat we een iPhone met zo’n buigbaar scherm ook daadwerkelijk gaan krijgen.

Gerucht: opvouwbare iPhone eind 2023

Volgens de geruchten moet je in ieder geval tot het einde van 2023 geduld hebben voor een opvouwbare iPhone. Maar display-analist Ross Young zegt dat het waarschijnlijk tot 2024 gaat duren voordat we een introductie kunnen verwachten van de buigbare iPhone.

De geruchten over een opvouwbare iPhone doen al langer de ronde, maar de laatste maanden is het behoorlijk stil geworden rondom de foldable. Toch meent ook Ming-Chi Kuo dat de opvouwbare iPhone er echt aan zit te komen. Ming-Chi Kuo is een bekende naam in de wereld van iPhone-geruchten. Hij werkt als analist voor een investeringsbank en baseert zijn claims meestal op berichten uit de productieketen.

Eerder dit jaar wist Kuo nog te vertellen dat Apple aan een ‘foldable iPhone’ werkt. Deze iPhone krijgt een 8 inch-oled-scherm en gaat nanowire gebruiken. Dit materiaal is heel flexibel en kan je ‘vouwen’. Apple gebruikt nanowire momenteel al voor het touchscreen van de HomePod.

Ook interessant: Apple werkt aan opvouwbare iPhone met zelfhelend scherm

Volgende trend onder smartphones: opvouwbaarheid

Kuo denkt daarnaast dat elke fabrikant een smartphone met opvouwbaar scherm in zijn assortiment moet hebben. Nu val je nog op met een opvouwbaar toestel, maar binnen een paar jaar is het misschien wel de normaalste zaak van de wereld.

Tenminste, dat denkt Kuo. Hij schrijft dat de grenzen tussen laptops, tablets en telefoons nog meer gaan vervagen. Hierdoor zou uiteindelijk vooral de software heel belangrijk worden: hoe goed werkt alles samen?

Opvouwbare iPhone: twee soorten mogelijk

Al sinds 2016 zien we verhalen opduiken over Apple die onderzoek doet naar een iPhone met een scherm dat je kunt vouwen. Apple heeft de keuze uit twee soorten buigbare iPhones.

De eerste variant is een iPhone die je als een boek openvouwt om het scherm groter te maken. De andere optie is een opklapbaar toestel dat je naar boven openvouwt. Daardoor is de ingeklapte versie enorm compact, zodat je hem gemakkelijk in je broekzak mee kunt nemen. Welke versie heeft jouw voorkeur?

